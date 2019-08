Lago di Como: tutti gli eventi d'agosto a Villa Carlotta

Continua la collaborazione tra Villa Carlotta e Anffas che anche quest’anno esporrà i manufatti decorati e realizzati dagli ospiti disabili, gli educatori e i volontari del centro diurno di Grandola ed Uniti. La mostra Trame Colorate, organizzata in collaborazione con Anffas Onlus Centro Lario e Valli, si terrà dal 15 al 25 agosto presso la Torretta Romantica.

Tutti gli oggetti esposti, unici per qualità e realizzazione, sono il risultato di un attento lavoro di squadra mirato al coinvolgimento e alla valorizzazione di persone diversamente abili, attraverso attività laboratoriali e artistiche.

Villa Carlotta continua il suo progetto “Villa Carlotta per tutti”: una ricerca fondi con l’obiettivo ambizioso di poter permettere alle persone portatrici di disabilità di conoscere il giardino e il museo superando le barriere cognitive, sensoriali, economiche e sociali. Attraverso una serie di attività laboratoriali le persone potranno esprimere se stessi e la propria creatività in un ambiente unico come quello di Villa Carlotta.

Il giardino musicale di Villa Carlotta

Concerti itineranti in giardino

23 e 30 agosto

Villa Carlotta propone insieme all’Associazione Amici della Musica di Monza sotto la direzione di Valerio Premuroso, un format musicale non canonico per rivivere atmosfere d’altri tempi, quando i nobili proprietari delle ville di delizia trascorrevano molto tempo nei loro giardini, curati in tutti i dettagli, e spesso, per le loro passeggiate amavano farsi accompagnare dai musici di corte. È per rievocare quelle dolci sensazioni di pace e tranquillità che è stato pensato il "Giardino Musicale di Villa Carlotta": un tuffo nel passato arricchito dalle melodie settecentesche e impreziosito dai colori dei fiori, in un percorso guidato alla scoperta di un giardino meraviglioso.

Accompagnati da una storica dell’arte il 23 agosto ore 17.30, i visitatori ripercorrano tre secoli di storia di Villa Carlotta sulle note di Giuliani, Bach, Vivaldi, Paganini. Il 30 agosto ore 17.30 invece l’attenzione andrà al gusto estetico in giardino nelle varie epoche storiche intrecciandosi alle musiche di Corelli, Hoffmeister e Haydn

Costo euro 15

Prevendita presso la biglietteria di Villa Carlotta.