Lago di Como: Villa Carlotta si tinge di bianco per Natale

In occasione del ponte dell’Immacolata Villa Carlotta aprirà in via straordinaria i suoi cancelli: il museo e il parco botanico saranno infatti aperti venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dicembre dalle 10.00 alle 16.00. Tante le iniziative e i laboratori per grandi e bambini in programma in vista del Natale per imparare a realizzare ghirlande, centro tavola, biglietti di auguri per rendere speciale questo giorno.

Venerdì 7 dicembre alle 14.30 e domenica 9 alle 10.30 è il programma la “Visita al giardino d’inverno”: scoprire e conoscere i dettagli della natura sotto un'altra veste è un viaggio esplorativo che porterà a comprendere la necessità dei tempi di riposo del giardino e del grande lavoro di chi, ogni giorno con passione, si prende cura di alberi, piante e fiori. Il percorso terminerà con la visita alle serre costruite negli anni Settanta del Novecento, dove vengono ricoverate le essenze botaniche in quattro ambienti diversi: serra calda, serrone, serra fredda, serra delle piante grasse. La visita è inclusa nel biglietto di ingresso. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 8 dicembre alle 14.30 si terrà il laboratorio “Crea il tuo centrotavola”: i giardinieri di Villa Carlotta metteranno a disposizione esperienza e abilità manuale per comporre un pezzo unico di arte floreale per decorare la tavola del pranzo di Natale. Laboratorio per adulti. Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Domenica 9 dicembre laboratori per grandi e bambini. Si inizia alle 11.30 con “Ghirlande natalizie home made!”: grazie ai giardinieri di villa Carlotta sarà facile apprendere la tecnica per realizzare una ghirlanda fatta con le proprie mani da appendere fuori dalla porta per dare benvenuto al Natale, ad amici e familiari. Laboratorio per adulti. Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Alle 14.30 “Christmas paper”, biglietti di auguri d’autore con Silvana Rava, pittrice botanica tremezzina. Tante idee per rendere unici i pacchetti regalo e inviare auguri speciale: la creatività si scatena nella realizzazione di prodotti fai da te in pieno mood natalizio. Laboratorio per adulti. Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Sempre alle 14.30, per i bambini dai 5 ai 10 anni, “Christmas pop up!”, laboratorio durante il quale si potranno realizzare divertenti biglietti di auguri pop-up con materiali inusuali. Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Per tutte e tre le giornate, poi, “Viaggio nel gusto con il cioccolato Nero Nero Novi”, una vera scoperta sensoriale nel mondo del cioccolato fondente. Un docente in analisi sensoriale guiderà i visitatori nella degustazione di alcune varietà di Nero Nero Novi dove i sensi si apriranno ai profili aromatici e ai sentori del cioccolato, facendo scoprire le origini e la lavorazione di uno degli alimenti più diffusi al mondo nel rituale della degustazione.

Degustazioni a partire dalle ore 10.30 ogni mezzora fino alle 16.30 (pausa: 13.00 -14.00) in gruppi da 20 persone. Prenotazione consigliata.