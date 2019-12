Lago di Como: la magia del Natale a Villa Carlotta

In attesa del Natale, Villa Carlotta prevede un’apertura straordinaria venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre, in occasione della festività dell’Immacolata, organizzando laboratori per adulti e bambini.

Si potranno creare composizione di centri tavola per il 25 dicembre, fare degustazioni e creazione di tisane natalizie, eco decori per tutta la casa realizzati con materiali di riciclo provenienti dal giardino e molto altro. Per i più piccoli si è pensato a laboratori di manualità e attività di story telling sul tema del Natale. Il tutto creerà un’atmosfera di condivisione e vicinanza tipica di quel periodo dell’anno.

Inoltre, anche quest’anno Villa Carlotta aderisce al progetto Lake Como Light ideato dal Consorzio Como Turistica che prevede un’illuminazione di buona parte dei punti di interesse storico-culturali del Lario, creando lo sfondo ideale per la rassegna di eventi a tema natalizio.

Per l’occasione resterà aperta anche l’esposizione fotografica “Natura al liceo” ideata dagli studenti del Liceo Alessandro Volta di Como, dedicata alla riscoperta delle collezioni nascoste dello stesso grazie ad un progetto condotto da Chiara Elisa Spallino e Andrea Fumagalli, dove diventano protagonisti alcuni esemplari conservati nel museo.

Appuntamento quindi al 6-7-8 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (info e prenotazioni www.villacarlotta.it 0344 40405).

Resta aperta la possibilità per gruppi di almeno 15 persone di poter effettuare una visita in giardino per tutto il periodo invernale (info e prenotazioni segreteria@villacarlotta.it)ù

Programma

Aspettando il Natale a Villa Carlotta

Venerdì 6 dicembre

Ore 14.30 ECO-DECORI PER PICCOLI ARTISTI

Biglietti d'auguri, decorazioni per l'albero di Natale, piccoli oggetti da mettere in casa creati con materiali provenienti dal giardino di Villa Carlotta. Scalderemo il nostro inverno nel periodo delle feste con la bellezza degli oggetti naturali, utilizzando tutto ciò che nel parco ormai non serve più.

Laboratorio per bambini 3-11 anni. I bambini da 3 a 5 anni dovranno essere affiancati dai genitori durante il laboratorio

Sabato 7 dicembre

Ore 10.30 VISITA AL GIARDINO D’INVERNO

Il giardino non perde il suo fascino anche in inverno. Scoprire e conoscere i dettagli della natura sotto un'altra veste è un viaggio esplorativo che ci porterà a comprendere la necessità dei tempi di riposo del giardino e del grande lavoro di chi, ogni giorno con passione, si prende cura di alberi, piante e fiori. Il nostro percorso terminerà con la visita alle serre costruite negli anni Settanta del Novecento, dove vengono ricoverate le essenze botaniche in quattro ambienti diversi: serra calda, serrone, serra fredda, serra delle piante grasse.

Ore 14.00 CREA IL TUO CENTRO TAVOLA

Manca poco a Natale e di sicuro avrete iniziato a pensare al pranzo del 25 dicembre e alle decorazioni, tra le quali non può mancare un centrotavola creato su misura. I giardinieri di villa metteranno a vostra disposizione esperienza e abilità manuale per insegnarvi a comporre un pezzo unico di arte floreale.

Laboratorio per adulti.

(nel caso di numerose richieste entro il 25 novembre, si potrebbe attivare un secondo laboratorio domenica 8 dicembre alle ore 14.00)

Ore 10.30 NATALE DA RACCONTARE

A chi piacciono i racconti di Natale? Chi invece ama le storie di avventure incredibili? A Natale piace a tutti sedersi di fronte al fuoco, scaldarsi dolcemente e sentirsi raccontare una storia emozionante, romantica o avventurosa. A Villa Carlotta andiamo alla ricerca di spunti per raccontare storie bellissime. In un dado si possono nascondere mille storie sempre diverse, venite a scoprire come a Villa Carlotta!

Laboratorio per bambini 6-11 anni

Ore 15.00 UNA TAZZA DI TISANA NATALIZIA

Sorseggiare una buona tisana è un ottimo modo per scaldarsi e godersi un momento di puro piacere e relax, soprattutto durante le feste natalizie! Natale infatti è il periodo perfetto in cui sorseggiare tè, infusi e tisane per combattere il freddo e il gelo e creare un momento di compagnia e allegria. Che differenze ci sono tra i diversi tipi di infusi? Quali sono le piante che scaldano il cuore? Con l’aiuto di un’esperta potrete sperimentare la creazione di una miscela perfetta per i vostri gusti ed esigenze.

Domenica 8 dicembre

Ore 10.30 VISITA AL GIARDINO D’INVERNO

Il giardino non perde il suo fascino anche in inverno. Scoprire e conoscere i dettagli della natura sotto un'altra veste è un viaggio esplorativo che ci porterà a comprendere la necessità dei tempi di riposo del giardino e del grande lavoro di chi, ogni giorno con passione, si prende cura di alberi, piante e fiori. Il nostro percorso terminerà con la visita alle serre costruite negli anni Settanta del Novecento, dove vengono ricoverate le essenze botaniche in quattro ambienti diversi: serra calda, serrone, serra fredda, serra delle piante grasse.

Laboratorio per adulti.

Ore 10.30 NATALE DA RACCONTARE

A chi piacciono i racconti di Natale? Chi invece ama le storie di avventure incredibili? A Natale piace a tutti sedersi di fronte al fuoco, scaldarsi dolcemente e sentirsi raccontare una storia emozionante, romantica o avventurosa. A Villa Carlotta andiamo alla ricerca di spunti per raccontare storie bellissime. In un dado si possono nascondere mille storie sempre diverse, venite a scoprire come a Villa Carlotta!

Laboratorio per bambini 3-5 anni

Ore 14.00 NATURA AL LICEO

Un progetto del liceo classico e scientifico Alessandro Volta di Como che mira a riscoprire le collezioni di un museo nascosto, quello del liceo appunto. Una mostra fotografica con oggetto alcuni esemplari conservati nel museo, è stata allestita all’uliveto di Villa Carlotta e permette di creare una panoramica del lavoro realizzato dagli studenti, grazie all’aiuto di Chiara Elisa Spallino esperta in comunicazione e Andrea Fumagalli, fotografo e videomaker del progetto. Il tutto realizzato grazie al supporto scientifico dell’ornitologo Giovanni Soldato. Venite a scoprire le collezioni nascoste dal racconto degli studenti!

Ore 14.00 UNA TAZZA DI TISANA NATALIZIA

Sorseggiare una buona tisana è un ottimo modo per scaldarsi e godersi un momento di puro piacere e relax, soprattutto durante le feste natalizie! Natale infatti è il periodo perfetto in cui sorseggiare tè, infusi e tisane per combattere il freddo e il gelo e creare un momento di compagnia e allegria. Che differenze ci sono tra i diversi tipi di infusi? Quali sono le piante che scaldano il cuore? Con l’aiuto di un’esperta potrete sperimentare la creazione di una miscela perfetta per i vostri gusti ed esigenze.

Ore 15.30 NATURA IN CASA A NATALE

Quante volte avete pensato: “Vorrei che la mia casa fosse immersa in un’atmosfera natalizia”? Ecco il laboratorio giusto per voi! Un’idea sostenibile per produrre oggetti originali con quello che il parco di Villa Carlotta ci dona. Una breve visita nel parco per scoprire forme, gradazioni di colori e texture da trasportare in un workshop pratico dove la creatività farà da padrona.

Consigliati guanti e forbici da potatore

Prezzi per gli eventi

Adulto (residente Tremezzina e Griante): 5 euro

Adulto (non residente): 10 euro

Bambini (residente Tremezzina e Griante): 5 euro

Bambini (non residente): 10 euro

Accompagnatore (residente Tremezzina e Griante): gratis

Accompagnatore (non residente): 5 euro

Ingresso senza adesione agli eventi

Come da listino prezzi 2019