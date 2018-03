La Grande Madre. Il cammino (breve ma vertiginoso) dalla natura alla poesia sulla Lake Como Poetry Way

Con la Primavera rifioriscono anche le Passeggiate Creative. Per il terzo anno consecutivo si celebra l'equinozio, che coincide con la Giornata mondiale della poesia e l'anniversario della nascita di Alda Merini, con un itinerario poetico da Como a Brunate, in programma domenica 25 marzo.

Sarà anche l'occasione per lanciare il nuovo progetto della Lake Como Poetry Way, un percorso permanente per camminare e raccontare la città seguendo il filo di alcune presenze poetiche.

La partenza è fissata dalla più antica di queste: la statua del poeta latino Cecilio sul Duomo di Como. A una sua opera dedicata alla dea Cibele è ispirato il tema del cammino: "La Grande Madre".



Conduce Pietro Berra, presidente di giuria del Premio Merini, letture poetiche di Diego Conticello, Flaminia Cruciani, Luciano Monti, Mirna Ortiz e Roberto Deangelis.

Tappe con aneddoti e letture: sotto la statua di Cecilio sul Duomo di Como, Eremo di San Donato, Società di Mutuo Soccorso di Brunate.

Tutti i partecipanti sono invitati a portare un libro da lasciare nella little free library sulla salita San Donato o al punto di bookcrossing della Biblioteca di Brunate.

Lunghezza 3,5 km

Percorso in salita, 490 mt di dislivello

Consigliati scarpe da trekking/scarponcini

Rientro libero in funicolare

Ulteriori informazioni sulla passeggiata e iscrizione gratuita ma obbligatoria www.passeggiatecreative.it