A Villa Guardia torna L'isola che c'è: solidarietà, volontariato, diritti, sostenibilità e filiere corte

A Villa Guardia, il 14 e 15 settembre, con anticipazione il 13, torna L'isola che c'è: oltre 180 espositori, incontri, laboratori, concerti, spettacoli, animazione per bambini, ristorazione biologica/locale e tante novità. In mostra la sostenibilità e la solidarietà comasca che nascono dallo stile di produzione, di consumo e di relazione.

Cos'è

180 espositori, in prevalenza del territorio, presenti dall'apertura alle ore 20, per conoscere progetti del terzo settore, acquistare prodotti sostenibili e provare pratiche olistiche;

Incontri, Dibattiti, Seminari, Laboratori di autoproduzione, Degustazioni, per approfondire e sperimentare;

Spettacoli per grandi e bambini, Concerti, Ristorazione locale, biologicia e del commercio equo, per stare insieme e divertirsi.

PROGRAMMA SINTETICO FIERA 2019

Perché

Per mettere in relazione sostenibilità e territorio attraverso una rete virtuosa, costruita in oltre dieci anni di attività dall'insieme dei soggetti che costituiscono la Rete Comasca di Economia Solidale. La Fiera è un laboratorio di ricerca di azioni, progetti, aspirazioni e idee, produzioni, consumi consapevoli e relazioni con un alto valore etico e solidale. La solidarietà e il volontariato, la sostenibilità ecologica, la valorizzazione del territorio, la centralità delle relazioni, la difesa e la promozione dei beni comuni, la partecipazione democratica sono i protagonisti a L'isola che c'è.

Quando e dove

La Fiera si svolge sabato 14, dalle 10 alle 23, e domenica 15 settembre 2019, dalle 9 alle 23, presso il Parco Comunale di Villa Guardia (Via Varesina), in provincia di Como. Evento d'apertura venerdì 13: cena con delitto (stand non allestiti).

Le novità 2019

L’organizzazione ha attivato quest'anno importanti novità per rinnovare la Fiera, con l’obiettivo di renderla sempre più interessante e di offrire un evento moderno, capace di rispondere ai bisogni e agli stili di vita della società di oggi. In particolare: una nuova comunicazione, con contenuti, canali e grafica più efficaci e pervasivi; un evento di apertura il venerdì sera; ingresso gratuito il sabato mattina, fino alle 12.30.

Chi organizza

La Fiera è organizzata nel segno della partecipazione: dal 2004 un'ampia rete di soggetti ha dato vita a 15 edizioni della Fiera L’isola che c’è. Da questo percorso è nata l’Associazione L'isola che c'è, quale strumento per la promozione e lo sviluppo dell'economia solidale e del consumo consapevole sul territorio comasco. Sostiene, promuove e co-organizza la Fiera il Centro di Servizio per il Volontariato dell'Insubria che qui costruisce una occasione di incontro per le Organizzazioni di Volontariato in un contesto di vicinanza e costruttiva relazione con il territorio. Supporta operativamente l'evento la Cooperativa Sociale Ecofficine, nata a gennaio 2016 da l'Associazione "L'isola che c'è" con l'obiettivo di promuovere e realizzare sul territorio servizi a favore della sostenibilità ambientale e sociale.