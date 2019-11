Kitchen Cabaret all'Officina della Musica di Como

La cucina è un atto politico … cosa c’è di più innaturale della politica? Allora anche la cucina è un atto innaturale. Gli animali e (l’homo è animale) non magnano, si nutrono… l’animale umano ha elaborato un sistema di convenzioni che chiama cucina a partire dal bisogno di mangiare.

Kitchen Cabaret. mercoledì 27 novembre all'Officina della Musica di Como, con Cristiano "paspo" Stella e Max Pini. Cucina, come detto, è un atto politico, è uno spettacolo di gastrosofia e per la serata un’ospite eccezionale: Tiziano Riverso: vignettista, fumettista, illustratore dei maggiori giornali e riviste nazionali, disegnatore live di Zelig; ha partecipato perfino a Sanremo, sempre come disegnatorei. Una serata, un’occasione per conoscerlo.