Presentazione del libro Parità in pillole con Irene Facheris

Il giorno 8 febbraio alle ore 17 presso le sale dell'Associazione Alfonso Lissi in via Ennodio 10 a Como, presentazione del libro di Irene Facheris "Parità in pillole". Interverrà l'autrice che ci spiegherà come "imparare a combattere le piccole e grandi discriminazione quotidiane". Concluso l'evento, offriremo un piccolo aperitivo. Come Associazione Alfonso Lissi, stiamo continuando a portare avanti una serie di eventi legati all'attualità e al mondo del sociale. Dopo aver affrontato il tema della sostenibilità nel campo della moda e la lotta allo spreco alimentare, vogliamo toccare un argomento quanto mai presente nelle cronache di tutti i giorni: la lotta alle discriminazioni.

Irene Facheris, oltre ad essere autrice di libri, è formatrice e coordinatrice del reparto formazione della società Evolve, con la quale collabora dal 2010. È presidente dell’associazione Bossy, nata nel 2014. Si tratta di una comunità di divulgazione e proposte d’azione su tematiche quali stereotipi di genere, sessismo, femminismo e diritti LGBTQ+. Nel 2016 e nel 2017 il sito ha vinto il premio come Miglior Sito LGBT d’Italia. Esperta in gender studies, nel 2016 ha creato la videorubrica per ragazzi Parità in Pillole, che tiene su canale Youtube in partnership diretta con Google. Scrittrice del libro “Creiamo Cultura Insieme: 10 cose da sapere prima di iniziare una discussione”, uscito il 18 settembre 2018 e andato in ristampa in 48 ore. Dal 2018 è responsabile della formazione di Bossy+, un hub consulenziale che aiuta le realtà lavorative a utilizzare un punto di vista inclusivo nei loro eventi, nella loro immagine e nella loro vita aziendale.

Tiene incontri sulla parità nelle principali scuole e università italiane.