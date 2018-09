Incontro con Angelo Rusconi, operatore umanitario comasco, per conoscere da vicino l’azione umanitaria di Medici senza Frontiere

Testimonianza di Angelo Rusconi, comasco, logista e capo progetto di Medici Senza Frontiere (MSF) il 13 settembre alle ore 20 all'Ostello Bello Lake Como Hostel. Angelo Rusconi, comasco, logista ed esperto di potabilizzazione dell’acqua. Dal 2002 lavora per MSF. Ha svolto missioni in tutto il mondo, dall’Afghanistan alla Somalia, dalla Liberia al Niger, dal Pakistan all’Etiopia, dal Sudan ad Haiti, dalle Filippine all'Indonesia, dal Mar Mediterraneo ai Balcani. Si è occupato di catastrofi naturali, epidemie (Ebola, colera, febbre tifoide, morbillo), campagne di vaccinazioni, accesso alle cure, popolazioni migranti.

Il logista nei contesti di emergenza fornisce il supporto tecnico e organizzativo ai programmi medici. Il suo lavoro è quello di pianificare, coordinare e monitorare tutte le attività legate alla logistica nel progetto e fornire supporto alle attività di assistenza medica, secondo i protocolli MSF e standard per garantire una gestione ottimale del progetto.

Intorno al Futuro è il nome che Ostello Bello Lake Como Hostel ha dato ad una serie di incontri che si terranno all’interno di Ostello Bello su temi che affascinano e incuriosiscono del mondo che ci circonda: "Come i giovani viaggiatori che passano di qui, sappiamo che la conoscenza del mondo passa necessariamente dal porsi delle domande, e in collaborazione con alcuni dei cervelloni meglio funzionanti in circolazione abbiamo deciso di portare in Ostello un po’ di risposte alle questioni più calde su cui soltanto un professionista può far luce". Nel corso dell’evento sarà allestito uno stand con materiale informativo e merchandising dell'associazione a cura del Gruppo di Medici Senza Frontiere di Milano.