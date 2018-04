Let There Be More Light, incontro a Pusiano con Andrea Scanzi

Una serata davvero speciale, martedì 17 aprile alle 21 a Pusiano, Sala Civica di Palazzo Beauharnais, in compagnia di Andrea Scanzi. Il giornalista, scrittore e opinionista, nonché autore e interprete in teatro di spettacoli dedicati a Gaber, De André, Ivan Graziani e ai miti dello sport, racconterà insieme a Maurizio Pratelli, critico musicale e saggista, come sono nate alcune delle sue più grandi passioni: la musica, il calcio, il vino.

Attualmente impegnato sul canale tv 9 con il format Match, Scanzi ha da poco pubblicato anche un nuovo libro intitolato “Renzusconi. L'allievo ripetente che (non) superò il maestro”. Se al vino, Scanzi è anche sommelier, ha dedicato due volumi che hanno fatto scuola, stiamo parlando di “Elogio dell’invecchiamento” e “Il vino degli altri”, l’amore per il calcio e la musica si può tradurre con due nomi: quello di Van Basten e quello di Roger Waters. Non a caso il titolo della serata, “Let There Be More Light”, si ispira al secondo brano scritto interamente da Waters per il Pink Floyd.