"Il canto dei Greci": lezioni sui poeti ellenici al liceo Volta di Como

Un ciclo di lezioni dedicate ad alcuni lirici greci: sono quelle in programma dal 16 novembre 2018 al 15 gennaio 2019 al liceo Alessandro Volta di via Cesare Cantù a Como.

Si tratta di una serie di incontri (che fa seguito a tre lezioni già avviate in primavera), tenute sia da docenti, sia da ex alunni del Volta, ora studenti di lettere classiche, che hanno mantenuto un solido legame con il loro vecchio Liceo.

Le lezioni sono ad ingresso libero e tutte alle 14,30, presso la Sala Benzi del Liceo Volta stesso. Organizza l'Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione di Como.

Il programma