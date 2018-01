Immaginare, le opere del giovane Oliviero Toscani in un libro

In occasione dell’ultimo weekend di apertura della mostra Oliviero Toscani. IMMAGINARE al m.a.x. museo di Chiasso (Svizzera), sabato 3 febbraio 2018 alle ore 15.00 Peter Vetter, designer, senior lecturer e ricercatore alla Kunstgewerbeschule di Zurigo, e Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del museo chiassese, presentano il nuovo catalogo Oliviero Toscani. IMMAGINARE. Kunstgewerbeschule Zürich 1961–1965, alla presenza della celebre grafica e illustratrice Lora Lamm.

L’incontro si terrà di fronte al museo, nel Foyer del Cinema Teatro di Chiasso (1° piano). Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Il volume trilingue (italiano-inglese-tedesco) raccoglie per la prima volta tutte le immagini – presenti nell’Archivio della Kunstgewerbeschule (oggi ZHdK-Zürcher Hochschule der Künste di Zurigo) – che il giovane Toscani realizzò negli anni Sessanta durante il suo periodo di formazione in fotografia e grafica presso la prestigiosa scuola e nel corso di diversi viaggi di studio con i docenti e i compagni a Londra, in Bretagna, in Puglia, in Sicilia e a New York. La pubblicazione – che riunisce 54 tavole, compreso l’articolato lavoro di diploma composto da 20 immagini, fra cui l’avveniristico “Viaggio sulla luna” – mette in luce la verve di innovatore e visionario di Toscani che stava, in effetti, già emergendo sui banchi di scuola.