Il primo quarto di luna. Avventura a Firenze con Anna Danielon

"Il primo quarto di luna, Avventura a Firenze" di Anna Danielon, verrà presentato venerdì 28 settembre ore 18.30 a The Art Company di via Borgovico a Como. L'autrice dialoga con Paola Mascolo, giornalista, grafologa, scrittrice.

In un mondo dove basta un click e tutto sembra a portata di mano, quanto spazio resta all'immaginazione? “Desideravo sfidare il luogo comune - racconta Danielon - che lega la parola avventura a elementi estremi o evasivi. Per farlo ho scelto il fascino di un viaggio in Italia, la vita privata di Galileo Galilei e tre giovani ragazzi intraprendenti capaci di stupirsi e di vedere al di là del proprio naso".

"Sono nata e vivo a Como dove mi sono occupata a lungo di educazione ambientale coniugando il mio amore per la natura con il mio lavoro.

Ho ideato laboratori, progetti per le scuole, realizzato materiali informativi e promozionali nell'ambito del turismo sostenibile e culturale.

Dalla confluenza di queste esperienze e dalla mia passione per la scrittura è nata l'idea di questo romanzo di avventura per ragazzi".