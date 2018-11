Simonetta Agnello Hornby e Massimo Fenati a Como per "Aspettando Parolario"

Lunedì 19 novembre alle 18.00, alla libreria Feltrinelli di Como, Simonetta Agnello Hornby e Massimo Fenati - autore della serie Gus & Waldo, pubblicata in tutto il mondo - presenteranno il graphic novel “La Mennulara” (Feltrinelli, 2018). Gli autori dialogano con il giornalista Alessio Brunialti. L’incontro si inserisce nell’ambito della rassegna Aspettando Parolario, il percorso di avvicinamento alla nuova edizione del festival letterario e culturale, ed è organizzato in collaborazione con La Feltrinelli di Como.

“La Mennulara” è il romanzo di esordio di Simonetta Agnello Hornby che, tradotto in diciannove lingue, l'ha imposta come autrice di successo internazionale. E ora diventa un graphic novel, realizzato da Massimo Fenati con la supervisione dell'autrice. In questo libro, rivive e riprende forma il personaggio Rosalia Inzerillo, detta la Mennulara. E con lei, tutta la galleria di coprotagonisti di questa appassionante saga famigliare. Il risultato è un'opera rispettosa dell'originale, ma anche nuova e autonoma, grazie all'aggiunta di scene non presenti nelle precedenti edizioni del romanzo

Simonetta Agnello Hornby

È nata a Palermo e vive dal 1972 a Londra, dove svolge la professione di avvocato dei minori. È stata per otto anni presidente part time dello Special Educational Needs and Disability Tribunal. “La Mennulara” (Feltrinelli, 2002), il suo primo romanzo, è stato tradotto in tutto il mondo e ha vinto i premi Alassio 100 libri, Forte Village, Stresa e Novela Europea Camino de Santiago. Con Feltrinelli ha pubblicato anche “La zia marchesa” (2004), “Boccamurata” (2007), “Vento scomposto” (2009), “La monaca” (2010), “La cucina del buon gusto” (con Maria Rosario Lazzati, 2012), “Il veleno dell’oleandro” (2013), “Il male che si deve raccontare” (con Marina Calloni, 2013), “Via XX settembre” (2013) e “Caffè amaro” (2016). Ha inoltre pubblicato “Camera oscura” (Skira, 2010), “Un filo d’olio” (Sellerio, 2011), “La pecora di Pasqua” (Slow Food, 2012), “La mia Londra” e “Il pranzo di Mosè” (Giunti, 2014).

Massimo Fenati

È un fumettista, illustratore e animatore italiano, che vive e lavora a Londra. Il suo successo è legato ai personaggi Gus & Waldo, protagonisti di una serie di libri pubblicati da Tea in Italia. È inoltre autore di una rubrica di fumetti e cucina per il sito del Corriere della Sera.