Grande Guerra, la commemorazione dei transilvani sepolti a Como

Sabato 10 Febbraio 2018 con inizio alle ore 10 presso la Chiesa Ortodossa Romena di Como (Piazza Roma, 46) si svolgerà la commemorazione dei caduti della Grande Guerra di origine transilvana i cui corpi riposano nella città di Como. L'evento è promosso dal Gruppo di Lavoro per il Centenario della Grande Guerra e l'Unità Nazione della Romania , coordinato dal Dott Marco Baratto, in collaborazione con il Consolato di Romania a Milano e la Parrocchia Ortodossa Romena di Como .

L'evento prevede la recita della preghiera per i defunti da parte del sacerdote ortodosso romeno Padre Cristian Prilipceanu ed a seguire gli interventi del rappresentante del Consolato Generale di Romania a Milano, del Coordinatore del Gruppo di Lavoro per il Centenario della Grande Guerra e delle autorità civili

Questo appuntamento è un altro tassello della cammino intrapreso dal 2014 dal Gruppo di lavoro per il Centenario della Grande Guerra e l'Unità Nazione della Romania nella riscoperta dei caduti di origine transilvana che riposano in territorio lombardo e si inserisce nel programma di celebrazioni per il 100°anniversario dell'unificazione della Romania avvenuta al termine della Grande Guerra con l'assemblea di Alba Iulia del 1 Dicembre 1918