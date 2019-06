Le tre profezie di Giulio Tremonti. L'economista presenta il suo libro al Sociale

Puntualmente il professor Giulio Tremonti pubblica il suo ultimo lavoro letterario al quale ha dedicato due anni di lavoro e dal titolo “Le tre profezie” edito da Solferino. Commenti e riflessioni sulle profezie di Marx, Goethe e Leopardi in un momento politico importante in cui si discute o ridiscute di Europa e del rapporto dell’Italia con essa. Il professor Tremonti ci parlerà di globalizzazione, populismo, mercati e dei famosi quattro gnomi, nel gergo finanziario definiti come gli speculatori che si muovono con disinvoltura nella sala macchine dei mercati internazionali scommettendo sulla crisi dei titoli.

"La presentazione di un nuovo libro - dice Luca Levrini, Presidente di COstruiaMO - suscita sempre sentimenti positivi; in particolare quando questi si legano al pensiero ed autorevolezza del presidente dell’Aspen Institute Italia ed ambiscono ad andare oltre, per cercare nella sostanza delle idee scritte suggerimenti per il futuro. La lettura del libro “Le tre profezie” evoca un economista, saggista e filosofo, capace di leggere nel passato per riflettere sul presente, con idee e suggestioni sulle quali ragionare insieme. L’invito a ragionare, pensare e discutere è evidente, e sono certo che piccoli spunti potranno venire anche per la città di Como. Mi fa piacere che l’ex ministro torni nuovamente come ospite a COstruiaMO dopo aver presentato nel 2017 il libro scritto con Vittorio Sgarbi dal titolo “Rinascimento”; due libri differenti che però portano il valore di un pensiero che si spinge sempre al futuro, con il forte desiderio di crescita ed oggi profonda riflessione. Aggiungo che mi spiace che ci sia una sovrapposizione con Parolario, iniziativa di altissimo valore che ammiro, tuttavia mi rallegro del fatto che nella città di Como le iniziative culturali siano molteplici tanto da coincidere“.

Oltre all’autore del volume "Le tre profezie" oggi, giovedì 27 giugno alle 18, al Casino del Teatro Sociale di Como, saranno presenti Luca Levrini (presidente di COstruiaMO), Roberto Siome (presidente Società del Casino) e Giuseppe Zecchillo (segretario di COstruiaMO).