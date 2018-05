Giro di vite a Cernobbio, quadri che prendono vita

Quadri che prendono vita e tante storie da ascoltare e dalle quali trarre occasioni di riflessione. Sono questi gli ingredienti principali del format socio-culturale “Giro di vite” che animerà la Biblioteca comunale di Cernobbio venerdì 25 e sabato 26 maggio. Promosso da Comune di Cernobbio e Cooperativa Sociale AERIS, con la collaborazione dell’Associazione Millennium82, Giro di vite è caratterizzato da due iniziative: una performance di musica e poesia e uno scaffale-libreria itinerante.

Nella prima delle due, viene messa in scena una particolare mostra di pittura, i cui i quadri, per qualche momento, acquistano vita e raccontano la propria storia, interagendo con gli spettatori. In questo modo verranno re-interpretate donne del calibro di Alda Merini, Tamara De Lempicka, Coco Chanel, Irena Sendler. Un’occasione per affrontare il tema di genere.

La seconda iniziativa prevede la presenza di uno scaffale-libreria “itinerante”, composto da video caricati su tablet e testi correlati, che narrano biografie di persone comuni, con l’intento di far risaltare come ogni vita sia degna di essere raccontata. Ogni video consente poi di affrontare un determinato argomento sviluppato da un testo: a oggi le testimonianze riguardano temi come immigrazione, adozione, autismo, ricerca, educazione, pensiero critico, clowner terapia e musica. L’auspicio è che questa libreria itinerante, dopo Cernobbio, diventi protagonista di un tour in altre biblioteche del territorio provinciale, arricchendosi così di nuove storie e testi.

«“Giro di vite” è un’esperienza innovativa promossa per la biblioteca di Cernobbio» – rileva l’Assessore all’Integrazione e alle Politiche sociali, Eleonora Galli. «Grazie all’impegno della cooperativa Aeris, si vogliono valorizzare alcune collaborazioni che il Comune di Cernobbio ha sviluppato in questi ultimi anni in ambito di politiche giovanili, come la sala prove, e in ambito socio-culturale, attraverso la partecipazione alle diverse proposte interreg Bibliotech».

L’esperienza offerta da Giro di vite è riservata agli alunni dell’IC di Cernobbio nella mattinata di venerdì 25 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Sabato 26 maggio, invece, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, gli abituali frequentatori della Biblioteca comunale di Cernobbio e tutti i cittadini potranno assistere alle performance.