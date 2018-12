I generi di conforto delle Sorelle Passera

Giovedì 6 dicembre, alle 18, le Sorelle Passera, sono alla Ibik di Como per presentare il loro volume Generi di Conforto. Le autrici dialogano insieme a Giuseppe Rondinelli.

Loro sono Marisa e Gigi, meglio conosciute come le Sorelle Passera, e da quando hanno memoria, cioè dall'era delle stelline in brodo con il formaggino, il cibo è stato il loro abbecedario delle emozioni, il modo più naturale che conosconi per dare e ricevere cura e amore.

I generi di conforto per loro sono quei beni preziosi che riempiono gli occhi e la pancia e riscaldano il cuore: la ricetta più buona mai cucinata, una carezza al momento giusto, un picnic a sorpresa sul tappeto del salotto, la bellezza all'improvviso che incontrano dentro e fuori casa, anche dove tutti ti dicono che bellezza non c'è.

Gigi Passera è la sorella maggiore: ama le acciughe, i fiori in testa, le cotolette tutte. Odia la doppia impanatura, il colore arancio, la parola foodporn. Per Gigi la cucina è il luogo dal quale è possibile navigare verso orizzonti inesplorati, come fosse il ponte di comando di Love Boat.

Marisa Passera è la «piccola» di casa, voce di Radio Deejay e conduttrice tv. Ama le cipolle caramellate, le maniche a sbuffo e le finestre sul mare. Odia sbagliare la scelta al ristorante, i mazzi di fiori tinta unita e gli snack confezionati. Nel 2014 le due sorelle aprono il blog "sorellepassera.com", da cui scaturisce nel 2018 il libro di ricette Generi di conforto (Tea).