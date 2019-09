Gainsbourg. Scandale! All'Officina della Musica di Como la storia del genio ribelle

Il ciclo di incontri “Aspettando Parolario” riprende – dopo la pausa estiva - domenica 29 settembre alle ore 18 all’Officina della Musica di Como. Protagonista dell’incontro è Jennifer Radulović, che presenterà il suo libro “Gainsbourg. Scandale!” (Ed. Paginauno) dedicato alla vita del genio ribelle francese Serge Gaisbourg, a 50 anni dall'uscita della sua celebre canzone "Je t'aime... moi non plus”. Conduce il giornalista Alessio Brunialti.

L’incontro, organizzato da Parolario in collaborazione con Officina della Musica e con Libreria Feltrinelli di Como, è a ingresso libero.

Il libro

Ammaliatore di professione e intellettuale raffinatissimo, Serge Gainsbourg è arrivato a estremi inauditi ma, attraverso un connubio straordinario di riferimenti eruditi e attrazioni popolari, mantenendo sempre delicatezza e sensibilità singolari. È ritenuto il compositore più prolifico del XX secolo con oltre 1.400 canzoni, da singoli a Concept Album, colonne sonore per film e musical fino a jingle per spot televisivi e radiofonici, spaziando dalla musica classica al jazz, dal rock al reggae. Musicista, paroliere, cantante, divo, attore, personaggio televisivo, regista, pittore e romanziere, nella sua strabiliante carriera ha scritto anche per Juliette Gréco, Françoise Hardy, Brigitte Bardot, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, e naturalmente per la sua amata musa Jane Birkin (nella foto con Serge tratta dallo splendido volume "Jane & Serge: A family album" edito da Tashen) con la quale detiene il primato della coppia più fotografata nel Novecento. Insieme a lei, nel 1969, ha raggiunto il successo planetario con la scandalosa “Je t’aime... moi non plus”, la prima canzone erotica della storia che gli è valsa la scomunica vaticana e la condanna censoria in numerosi paesi. Gainsbourg è padre della celebre cantante e attrice Charlotte Gainsbourg - nata dalla sua intensa relazione con Jane Birkin.

L’autrice

Jennifer Radulović (Milano, 1978) è Dottore di Ricerca in Studi Storici. Ama l'atto di narrare in tutte le sue forme e lo fa come storica, saggista e Storyteller. Appassionata di tutto ciò che muove grandi emozioni nell'essere umano, è irrimediabilmente attratta dai provocatori intellettuali. Ha pubblicato i saggi storici “Federico Barbarossa e la Battaglia di Monte Porzio Catone” e “La grande invasione. L’arrivo dei Mongoli”, la traduzione dal latino del “Carmen miserabile” e la raccolta di racconti “Le Novelle dei Morti”.