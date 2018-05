Gail Honeyman alla Ub!k di Como con "Eleanor Oliphant sta benissimo", caso editoriale dell'anno in Inghilterra

“Eleanor Oliphant sta benissimo”, questo il titolo del libro che da molti è stato definito l’esordio dell’anno, acclamato dalla stampa internazionale ed esordio più venduto di sempre in Inghilterra, dove da settimane è al primo posto della classifica. Il libro esce in Italia per Garzanti giovedì 17 maggio e sabato 19 maggio Gail Honeyman sarà alla Libreria Ub!k di Como dalle 11.30 per incontrare i lettori e firmare le copie.

La protagonista del libro, Eleanor Oliphant, è una trentenne con una vita ordinaria e scandita dalle abitudini: un lavoro dal lunedì al venerdì, isolata alla sua scrivania, e il week end reclusa in casa con due bottiglie di vodka e la sua solitudine.

Fino a che succede una cosa inaspettata: “Oggi qualcuno mi ha rivolto un gesto gentile. Il primo della mia vita. E questo ha cambiato ogni cosa. D’improvviso, ho scoperto che il mondo segue delle regole che non conosco. Che gli altri non hanno le mie stesse paure, e non cercano a ogni istante di dimenticare il passato. Forse il “tutto” che credevo di avere è precisamente tutto ciò che mi manca. E forse è ora di imparare davvero a stare bene.”

Ad Eleanor si vuole bene sin dalle prime pagine e non perché è una vittima, ma, al contrario perché riesce a vincere le proprie debolezze, aprendosi agli altri, grazie a piccoli gesti fatti e ricevuti.

Gail Honeyman ha scritto un capolavoro. Un romanzo che per i librai è unico e raro come solo le grandi opere possono essere. In corso di pubblicazione in 35 paesi, ha vinto il Costa First Novel Award e presto diventerà un film.