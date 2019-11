Francesca Cavallo presenta "Elfi al quinto piano" alla Ubik di Como

Francesca Cavallo, famosa scrittrice e regista teatrale, è co-autrice di "Storie della buonanotte per bambine ribelli"; appassionata innovatrice sociale, è la fondatrice di Sferracavalli, un Festival Internazionale di Immaginazione Sostenibile nel Sud Italia. Nel 2011, ha unito le proprie forze con Elena Favilli per fondare Timbuktu Labs, dove ricopre il ruolo di direttrice creativa. In questa occasione, giovedì 21 novembre alla Ubik di Como, Francesca presenterà il suo ultimo libro "Elfi al quinto piano", in uscita proprio il giorno della presentazione.





È quasi Natale quando Manuel, Camila e Shonda, insieme alle loro due mamme Isabella e Dominique, arrivano nella città di R. Prendono possesso della loro nuova casa in via dei Camini Spaziosi, dove i vicini sembrano accoglierli con la diffidenza che gli abitanti della città riservano a tutto ciò che gli è nuovo ed estraneo. In compenso, la mattina successiva dieci simpatici elfi si presentano a sorpresa a casa loro. Sono stati incaricati da Babbo Natale in persona di trovare una base operativa del Natale per la città di R. e chiedono ai ragazzi di aiutarli a impacchettare i 23.019 regali per i bambini della città e consegnarli in tempo per il passaggio della slitta la sera del 24 dicembre. Niente di più emozionante per i tre fratelli che si mettono subito al lavoro, mentre lo spazio della loro piccola soffitta come per magia sembra dilatarsi sotto i loro occhi. Ma il trambusto creato da quella strana catena di montaggio attira l'attenzione della polizia e gli elfi sono costretti a far scattare il piano B: nascondono il quartier generale del Natale, compresi i tre fratelli, così bene che anche le loro mamme non hanno idea di dove siano finiti. Il tempo stringe e il Natale non può aspettare... Ci vorrà l'intervento di una ragazzina intraprendente e con il talento per le invenzioni, un agguerrito gruppetto di scout e un desiderio sussurrato da una bambina all'orecchio di Babbo Natale per portare a termine la missione e, soprattutto, per far cadere le convinzioni degli adulti e poter vivere un vero Natale nella città di R.