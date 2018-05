Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, il prossimo ospite del Premio Internazionale Città di Como

Il prossimo ospite del Premio Internazionale Città di Como sarà Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera dal 2015. Di recente ospite della trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio, il direttore ha presentato il suo libro, un saggio dal titolo più che mai attuale “Un Paese senza leader”, edito da Longanesi. È stata l’occasione per affrontare lo scottante tema del giorno: chi sarà il premier che guiderà il Paese nei prossimi mesi, proprio nelle ore in cui Di Maio e Salvini si dicono pronti ad annunciarne il nome. Il 6 giugno alle ore 18.00, negli spazi della Libreria ubik di Piazza San Fedele, l’incontro sarà l’occasione per approfondire il tema. Presenteranno e dialogheranno con il Direttore Giorgio Albonico, fondatore ed organizzatore del Premio, ed il giornalista Francesco Cevasco, già responsabile delle Pagine Culturali del Corriere della Sera.

Nel suo saggio Fontana traccia una panoramica dell’attuale politica italiana: gli errori della sinistra e la scissione del PD; la temporanea caduta di Berlusconi, la sua rinascita e le nuove spinte del Centrodestra; l’irrompere sulla scena dei nuovi esponenti del M5S e la svolta nazionalista della Lega Nord. In un’analisi a tutto campo, e con retroscena e ritratti dei protagonisti che ha conosciuto «da vicino» (da Berlusconi a Renzi, da Salvini a Grillo e Di Maio, da D’Alema a Veltroni e Prodi), Fontana si chiede se sia possibile ricostruire una classe dirigente all’altezza della situazione.

E soprattutto se ci sia oggi un leader che sappia eliminare odi e rivalità per mettersi davvero al servizio del nostro Paese e per formare un nuovo governo finalmente solido e duraturo.

Restano ancora pochi giorni, fino al 15 giugno, per poter partecipare al Premio: il bando e tutte le condizioni sono disponibili sul sito www.premiocittadicomo.it .