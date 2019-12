Al Sociale di Como va in scena la finale del Concorso per Cantanti Lirici

Il Concorso AsLiCo per Cantanti Lirici, la cui finale si svolge al Teatro Sociale di Como il 6 gennaio 2020, alle 15.30, è tra i più antichi in Europa, presieduto da una giuria internazionale, che annovera sovrintendenti e direttori artistici provenienti da tutta Europa, negli ultimi 70 anni ha consacrato da Carlo Bergonzi ad Anita Cerquetti, da Angelo Loforese a Renata Scotto, da Luigi Alva a Piero Capuccilli, da Giorgio Zancanaro a Katia Ricciarelli, da Carlo Colombara a Giuseppe Sabbatini, per citare solo alcuni dei tanti nomi, che videro, con il Concorso AsLiCo, l’avvio di una carriera brillante.