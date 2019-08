Torna la Fiera del libro di Como in piazza Cavour

La Fiera del Libro di Como (67^ edizione), come sempre ospitata dalla suggestiva piazza Cavour, prenderà l’avvio sabato 24 agosto, sotto l’elegante e ampio tendone climatizzato (600 metri quadrati), che custodirà centinaia e centinaia di libri, nuovi e usati, volumi antichi, stampe d’epoca, manifesti, guide turistiche e molto altro, offrendo un’ampia ed eterogenea scelta, per tutti i gusti e tutte le tasche.

L’appuntamento sarà quotidiano, con apertura dal mattino a tarda sera, fino a domenica 8 settembre. Ricca come sempre la possibilità di assistere a presentazioni librarie, incontri con gli autori, partecipare a dibattiti e confrontarsi su temi culturali, letterari, storici, d’attualità. Durante i 16 giorni della manifestazione saranno oltre cinquanta le presentazioni di libri nello spazio incontri (scandite in più fasce orarie: 16.30, 18, 21) allargate anche ai sabati e alle domeniche mattina (ore 11). Tre domeniche saranno dedicate ai laboratori per bambini; la fascia delle 18 vede la presenza di associazioni culturali attive sul territorio. Il tema proposto sarà “Noi per noi per gli altri”, ovvero raccontare il Lario e il territorio (attraverso i libri). Sono previsti alcuni intermezzi musicali.

È l’Associazione Manifestazione Librarie che promuove e organizza la Fiera del Libro di Como, da sessantasei anni. L’iniziativa nacque dall’intraprendenza di alcuni librai ambulanti ai quali, col tempo, si associarono altre librerie della città. Prima sede furono i portici del Broletto e successivamente – da oltre venti anni – la rinomata e panoramica piazza Cavour. Editori del Lago di Como e Associati con rinnovato entusiasmo, partecipa riunendo editori della provincia di Como e due editori attivi nel Canton Ticino e nel Canton Grigioni di lingua italiana; l’Associazione ha lo scopo di diffondere la complessa e variegata cultura lombarda. Il catalogo totale dell’editoria comense (che si occupa dei territori di Como, Milano, Lecco, Sondrio, Varese e Canton Ticino) comprende alcune centinaia di titoli, che saranno disponibili spesso con interessanti sconti sul prezzo di copertina.