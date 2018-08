Fiera del Libro 2018 a Como: tutto il programma

Torna in piazza Cavour a Como la Fiera del Libro, giunta nel 2018 alla 66° edizione: 53 gli appuntamenti con gli autori in programma in 16 giorni, da sabato 25 agosto a domenica 9 Settembre.

L'inaugurazione

Taglio del nastro sabato 25 agosto alle 11 alla presenza delle autorità cittadine. Alle 18 lo scrittore lariano Andrea Vitali racconterà i libri che parlano di lago. La Fiera del Libro di Como è organizzata da Associazione Manifestazioni Librarie, Confesercenti ed Editori del Lago di Como Associati, con il patrocinio e il contributo di Fondazione Cariplo e Camera di Commercio e con il patrocinio del Comune di Como. La Fiera e i suoi appuntamenti possono essere seguiti sulla pagina Facebook dedicata @FieraLibro.

Le novità del 2018

Da notare quest'anno l'inserimento degli appuntamenti con le Associazioni espressione del nostro territorio, che racconteranno le attività svolte e i propri percorsi culturali. La Fiera chiama a raccolta 11 librerie e 15 editori, quasi tutti espressione del territorio lariano.

La tendostruttura di piazza Cavour sarà aperta il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 22.30; martedì, mercoledì e giovedì 10.00-22.30; venerdì e sabato 10.00-23.30; domenica 10.00-22.30.

Nella caratteristica esposizione libraria che consente a tutti i visitatori di arricchire il proprio bagaglio culturale, si inseriscono ogni giorno tre appuntamenti con gli autori: alle ore 16.30, 18.00 e 21.00, cui si aggiunge in alcune giornate un appuntamento alle ore 11.00.

Il programma