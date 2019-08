Inizierà il 6 settembre il Festival Multidisciplinare "Como in ogni Senso", vincitore del bando cultura del Comune di Como. Il partenariato tra Gruppo da camera Caronte e l'associazione Giosuè Carducci di Como presenta un progetto che intende coinvolgere comaschi e turisti, portandoli a scoprire il fascino di luoghi unici ed esclusivi della città.



"Como in ogni Senso" propone quattro eventi multisensoriali dedicati alle invenzioni scientifiche, all'arte, alla storia del XX secolo. La musica farà da filo conduttore con il suo potere evocativo, avvolgendo il pubblico in un'esperienza totale e immersiva.



Tutti gli appuntamenti saranno preceduti da una presentazione storico architettonica dei luoghi prescelti e si concluderanno con degustazioni di prodotti d'eccellenza.



Al progetto sono abbinate proposte turistiche che aggiungono agli eventi soggiorni ed escursioni in città. A chi vorrà approfittarne per visitare Como e gustarla con tutti i sensi, sarà inoltre offerto un omaggio delle seterie Mantero.

Programma

Venerdì 6 settembre ore 21.00

Villa del Grumello - Salone centrale, Via Per Cernobbio 11 Como

DAL GRAMMOFONO AL JUKE BOX

La canzone italiana tra fine 1800 e 1960



Elena D’Angelo_ Soprano Francesco Tuppo_ Tenore Matteo Mazzoli_ Baritono Sabina Concari_ Pianoforte Giulia Alessio_ Violino

Vassilia Chachlakis_ Violoncello

Stefano Gatti_ Contrabbasso



Relatore Prof.Luigi Monti

Presentazione storico architettonica a cura del

Prof. Manlio Siani

Venerdì 13 settembre ore 18.00

Sala Recchi - Palazzo Lambertenghi, via Lambertenghi 41 Como

STASERA CANTA IL CINEMA

dal cinema muto al cinema sonoro

Elena D’Angelo_ Soprano Francesco Tuppo_ Tenore Sabina Concari_ Pianoforte Giulia Alessio_ Violino

Vassilia Chachlakis_ Violoncello



Relatore Prof. Luigi Monti

Presentazione storico architettonica a cura del

Prof. Manlio Siani

Sabato 21 settembre ore 18.00

Salone Enrico Musa - Associazione Carducci, viale Cavallotti 7 Como

GUARDA CHE LUNA - 50 ANNI DALL’ALLUNAGGIO

conversazione con Fabio Peri - astrofisico - direttore del

Planetario di Milano - musica a tema e proiezioni

Alberto Martinelli_ Violino Gabriele Miglioli_ Violoncello Elena Trovato_ Arpa

Luigi Signori_ Pianoforte e Voce

Sabato 28 settembre ore 18.00

Giardino pensile Gravagnuolo - Mussi, via Lambertenghi 34 - Como

ACCENDI LA TUA RADIO

La storia della radio, attraverso indimenticabili canzoni

Elena D’Angelo_ Soprano Francesco Tuppo_ Tenore Sabina Concari_ Pianoforte Giulia Alessio_ Violino Veronica Marelli_ Violoncello

Relatore Prof. Luigi Monti

Presentazione storico architettonica a cura del

Prof. Manlio Siani

Al termine di ogni appuntamento verrà gentilmente offerta dall’Associazione Giosue Carducci di Como una degustazione di prodotti tipici.

A causa dei posti limitati è consigliata la prenotazione. Biglietto per ogni evento 25 euro.