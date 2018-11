Il Festival a due Voci invade Como, tutti gli appuntamenti e le anteprime per "Vedere e Sentire"

A due voci compie cinque anni. Fin dall’inizi ha voluto essere qualcosa di più di una singola iniziativa. L’idea era quella di creare uno spazio aperto nel quale riannodare la riflessione musicale all’interno di una mappa filosofica e culturale più ampia da ridisegnare insieme attraverso un lavoro musicale e di riflessione che non rinunciasse ad avanzare le sue proposte e ad incidere criticamente sul presente. Così è stato per il sito aperto nel 2014 diventato poi una Rivista culturale online, per il progetto Terezin 17/10 oggi rete nazionale che coinvolge otto città.

Anche il Festival A due voci, diretto da Bruno Dal Bon, è cresciuto molto per numero e qualità delle iniziative. Quest’anno saranno addirittura sette le sedi dove si svolgeranno i nostri incontri: la Pinacoteca civica, il Museo Giovio, la Biblioteca comunale, il Ridotto del Teatro Sociale di Como, Nerolidio, Artificio e Ostello Bello. Realtà che, insieme al Lake Como Film Festival e all’Accademia Palazzo Valli Bruni “Giuditta Pasta”, hanno aderito al nostro ambizioso progetto. Più di venti i filosofi, i musicisti, gli studiosi e gli artisti che si alterneranno durante le 10 giornate di A due voci: 6 dedicate alle Anteprime e 4 al Festival. Una grande manifestazione culturale realizzata grazie al sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Como e alla collaborazione di Confcommercio e BCC Cantù che avrà inizio il 3 dicembre con Cinema A due voci curato da Alberto Cano. Due film che entreranno fin da subito nel vivo del tema di quest’anno “Vedere e Sentire”. Il primo, Blue di Derek Jarman, privilegia il sentire e consiste in un unico fotogramma di colore blu che fa da sfondo alla traccia sonora, composta da Simon Fisher Turner ed alla voce di Jarman che parla della sua vita e della sua filosofia artistica. Il secondo Blancanieves di Pablo Berger privilegerà invece il vedere, un film muto del 2012 che ha voluto ha reinventare la famosa favola dei fratelli Grimm. Seguiranno all’Ostello Bello i quattro incontri dei Café Philo a cura di Katia Trinca Colonel, caffè filosofici imperniati su alcune tematiche scelte tra le tante proposte dai relatori del festival. Un modo piacevole ma profondo di usare la filosofia in un clima conviviale.

Il Festival si aprirà con una Serata di inaugurazione giovedì 15 alle ore 18 nella prestigiosa Sala dello Zodiaco del Teatro Sociale dove musica e parola si alterneranno intorno al tema di quest’anno ricollegandolo alle passate edizioni di A due voci (il programma sarà comunicato in seguito).

La giornata di venerdì 16 sarà interamente dedicata al Laboratorio di filosofia per bambini con Francesca Giani, una giovane filosofa che si dedica allo sviluppo del pensiero filosofico nell’età evolutiva.

Sabato 17, sempre in Pinacoteca, il celebre filosofo francese, ellenista e sinologo, François Jullien parlerà alle ore 10 di Vedere e sentire tra la Grecia e la Cina, seguirà alle ore 15:30 l’incontro L’occhio non ascolta tenuto dal filosofo franco/messicano Santiago Espinosa che proprio al tema del nostro festival ha dedicato il libro di grande successo in Francia Voir et entendre. Il pomeriggio in Piancoteca si concluderà con il soprano Ljuba Bergamelli che presenterà un Incontro / concerto dal titolo Una Voce – il gesto vocale nel repertorio contemporaneo. La sera ci trasferiremo a Nerolidio per una serata che cercherà di intrecciare la filosofia con il rock e folk: alle 8:30 i due filosofi Andrea Colamedici e Maura Gancitano, animatori di Tlon, parleranno di Rockfilosofia a seguire l'artista americana Lucia Comnes terrà un concerto di musica folk insieme al cantautore Luca Ghielmetti e al percussionista Max Malavasi.

Il filosofo e fisico svizzero Timon Böhm, ricercatore e docente all’ ETH di Zurigo, terrà la prima conferenza domenica 18 alle ore 11 al Museo Giovio, dal titolo La sovranità e lo sguardo dei altri. Nella pausa pranzo ci traferiremo poi al Chiostrino Artificio dove alle 14 incontreremo la multimedia artist Luisa Eugeni che ci presenterà il suo ultimo digital video I will never forget. Le due attività programmate nel pomeriggio si terranno nuovamente al Museo Giovio. Alle ore 16 la psicoanalista lacaniana Erika Minazzi parlerà di Flebili echi di psicopatologia contemporanea mentre alle 17:30 il pluripremiato Quartetto Echos eseguirà il concerto conclusivo del festival eseguendo musiche di Schubert e Webern. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero. Per informazioni www.aduevoci.org

Il programma completo del Festival a due Voci

Giovedì 15 novembre

Sala dello Zodiaco, Ridotto Teatro Sociale

ore 18 Serata di inaugurazione

Venerdì 16 novembre

Pinacoteca civica

ore 10 /11:30 Laboratorio di filosofia per bambini

Vedere e sentire le opere d’arte

a cura di Francesca Giani

filosofa, insegna come sviluppare il pensiero filosofico nell’età evolutiva

Il progetto è rivolto ai bambini delle scuole elementari - durata di circa un’ora e mezza. Gli insegnanti che intendono partecipare con le loro classi devono scrivere a: info@aduevoci.org

Sabato 17 novembre

Pinacoteca civica

ore 10:30 Voir ou entendre, entre la Grès et la Chine / Vedere e sentire tra la Grecia e la Cina François Jullien, filosofo

considerato uno dei più importanti filosofi francesi contemporanei, è sinologo e

grecista, docente all’Università di Parigi Diderot

ore 15:30 L'oeil n'écoute pas / L’occhio non ascolta

Santiago Espinosa, filosofo

esperto di filosofia della musica e allievo del celebre filosofo Clemènt Rosset, insegna

all’IPC di Parigi

ore 17:00 Incontro / concerto

Una Voce – il gesto vocale nel repertorio contemporaneo

Ljuba Bergamelli, voce

soprano, esperta di musica contemporanea e di teatrodanza

Nerolidio Music Factory

ore 20:30 Rocksofia - filosofia del rock

Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi

fondatori della scuola filosofica, libreria-teatro e casa editrice Tlön di Roma, curano la rubrica Rocksofia su RadioRock

ore 22:30 Serata di musica folk

Lucia Comnes, voce e violino

con Luca Ghielmetti, chitarra e Max Malavasi, percussioni

cantautrice, violinista e chitarrista di San Francisco, è interprete eclettica del folklore musicale europeo ed americano, si è esibita in più di 20 paesi nel mondo

Domenica 18 Novembre

Museo Giovio

ore 11:00 La sovranità e lo sguardo dei altri

Timon Böhm, filosofo

fisico, ricercatore e docente di filosofia all’ ETH di Zurigo

Chiostrino Artificio

ore 14:00 I will never forget / digital video 19’45”

Luisa Eugeni, multimedia artist

laureata in Inter-media Photography, studia e lavora nel dipartimento di Fotografia

Concettuale all’Università d’Arte di Brema

Museo Giovio

ore 16:00 Flebili echi di psicopatologia contemporanea

Erika Minazzi, psicoanalista

psicologa e psicoanalista lacaniana, presidente del Centro di Clinica psicanalitica Jonas Onlus di Varese

ore 17:30 Concerto di chiusura

Suoni che evocano immagini

Quartetto Echos

quartetto vincitore del Premio “Piero Farulli” della Critica Musicale “Franco Abbiati” 2017

musiche di Schubert e Webern

Andrea Maffolini, violino

Ida Di Vita, violino

Giulia Bombonati, viola

Martino Maina, violoncello