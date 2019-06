Festival Como Città della Musica: La traviata, i Negrita, Sonics, Morricone, Servillo con Modugno e molto altro ancora

Il Festival Como Città della Musica è ai nastri di partenza con La traviata di Giuseppe Verdi e il live dei Negrita. Il programma della più importante manifestazione musicale della stagione estiva sul Lario è ricco e variegato. Un festival, che parte nel cuore della città, dall'Arena, con tanti appuntamenti, racchiusi in 2 settimane, dall'alba al tramonto, nei luoghi più suggestivi del Lago di Como.

Il programma

La XII edizione del Festival Como Città della Musica (27 giugno – 13 luglio 2019) si apre con la settima edizione di un’opera ‘partecipata’ e la collaborazione dei 200.Com (un coro cittadino che rasenta oramai le 300 presenze) in La Traviata di Giuseppe Verdi (27 e 29 giugno, 2 luglio), per la direzione di Alessandro Palumbo e la regia di Andrea Bernard, ambientata nella contemporaneità più glamour delle passerelle haute couture, dove lusso e mondanità creano il contesto dove far rivivere la vicenda di Violetta Valéry.

Gli appuntamenti in Arena proseguono con The Legend of Morricone (giovedì 4 luglio), alla riscoperta delle colonne sonore più celebri del compositore romano, già premio Oscar, ora novantenne, Ennio Morricone, in collaborazione con MyNina Spettacoli.

Sonics in Toren, una fusione di danza e acrobazia, andrà invece in scena sabato 6 luglio, per le coreografie di Federica Vaccaro e Alessandro Pietrolini. Toren è un vero e proprio ‘inno’ al colore, simbolo di felicità, passione e speranza. Lo stupore, che colpisce quando si è bambini, tende a diradarsi sempre più, man mano che si diventa adulti. Un atto unico, di 90 minuti, che mira a ricordare quella sensazione di magia e meraviglia, attraverso coreografie poetiche e cariche di suspense.

I Negrita stanno già registrando record di incassi, nel loro tour a celebrare i 25 anni di attività, e, con prevendite che hanno già sorpreso, arriveranno all’Arena del Teatro Sociale di Como giovedì 11 luglio, sempre in collaborazione con MyNina Spettacoli.

A Seguire, venerdì 12 luglio, per ricordare i 90 anni dalla nascita di Domenico Modugno (1928 – 1994) Uomini in frac. Omaggio a Domenico Modugno di Peppe Servillo, Furio Di Castri, con Peppe Servillo, al sax Javier Girotto, alla tromba Fabrizio Bosso, al contrabbasso Furio Di Castri, al piano Rita Marcotulli, alla batteria Mattia Barbieri.

Il festival si concluderà sabato 13 luglio, all’Arena del Teatro Sociale, con La lunga notte del tango con Giacomo Medici Tango Orchestra; dopo uno spettacolo di danza e musica, è prevista una milonga aperta al pubblico, sarà dunque possibile ballare il tango fino a tarda notte.

Le ‘battellate’

Programmate domenica 30 giugno e sabato 13 luglio, per riscoprire, attraversando il lago, i luoghi in cui compositori, artisti ed interpreti soggiornarono; la prima (domenica 30 giugno) a ripercorrere le mete belliniane, avventure e passioni di inizio ‘800, con una narrazione condotta da Stefano Lamon e Francesca Zardini; la seconda (sabato 13 luglio), a Villa Carlotta, insieme al Trio Akai, per ricordare i 200 anni dalla nascita di Clara Wieck Schumann, che diverse volte visitò il Lago di Como, anche in virtù dell’amicizia, dell’amore e della complicità con Johannes Brahms.

Intorno al Festival

11 sono invece gli appuntamenti intorno al festival, cadenzati in orari sempre diversi e ideati per contagiare luoghi limitrofi, già itinerari suggestivi, dove gli ‘avventori’, turisti o passanti, possono contemplare il paesaggio, estasiati da un tema musicale o rapiti da un repertorio, studiato in armonia ai medesimi scorci: Torre del Baradello (venerdì 28 giugno, all’ora del tramonto con il Quartetto F.A.T.A), i Giardini del Tempio Voltiano (martedì 2 luglio con Opera Guitta), l’Hangar Aero Club Como (mercoledì 3 luglio alle ore 22.00, con improvvisazioni jazz, da Gershwin a Scarlatti, da Händel al blues, con Enrico Pieranunzi), il Chiostro di Sant’Abbondio (venerdì 5 luglio con i Sala Singers), il Parco Villa Grumello (domenica 7 luglio, per un ‘duello di violini’ all’alba, con Fabrizio Falasca e Gabriele Pieranunzi; a seguire due appuntamenti dedicati ai bambini con i progetti di Opera baby e Opera kids: Elisir Magia Dolceamara e Elisir d’amore, pene d’amore del coniglio Nemorino), il Duomo (con la Missa in tempore belli di Franz Joseph Haydn, sempre domenica 7 luglio con Mendelssohn Choir of Pittsburgh, Oratorio Society of Minnesota), il Monumento ai Caduti (martedì 9 luglio con Lorenzo D’Erasmo e Gabriele Lattuada), Il Giardino della Valle (mercoledì 10 luglio con Sandro Laffranchini), la Terrazza dell’Albergo Terminus (venerdì 12 luglio con MAME DONNE 2019). Infine, gli "Aspettando il festival" al momento cadenzati (altri in via di definizione): Villa Giulini (Briosco, domenica 9 giugno); Hotel Sheraton (via per Cernobbio, venerdì 14 giugno); Villa Carlotta (Tremezzo, sabato 15 giugno).