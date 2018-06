Festa dell'Arma dei Carabinieri: manifestazione e premiazioni

Martedì 5 giugno 2018, l’Arma dei Carabinieri celebrerà il 204° Annuale di Fondazione. La ricorrenza sarà ricordata e vissuta come in tutte le città d’Italia, con una manifestazione militare, che si terrà, dalle ore 17, all’interno della sede del Comando Provinciale di

Como, in Piazza Amedeo Duca d’Aosta, ispirata a criteri di particolare sobrietà ed in linea al rinnovato appello alla solidarietà nazionale.

Dopo la lettura del messaggio del Capo dello Stato e del Comandante Generale dell’Arma, si terrà un breve discorso da parte del Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Torzani. Avrà quindi luogo la consegna delle ricompense ai militari che, durante l’ultimo

anno, si sono particolarmente distinti nella lotta alla criminalità e nell’attività di sicurezza pubblica.