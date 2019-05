Fascination of Plants Day, Villa Carlotta è tutta in verde

Il mese più fiorito dell’anno a Villa Carlotta è costellato di tanti eventi dedicati alla natura nelle sue varie forme. Si parte con l’appuntamento di domenica 19 maggio in occasione del FOPD (Fascination of Plants Day) organizzato dalla Rete Orti botanici di Lombardia, con il percorso sensoriale “I monumenti arborei di Villa Carlotta”, un percorso di approfondimento emozionale. In compagnia dell’Associazione Il Sentiero dei Sogni verrà riscoperto il valore del rapporto uomo-natura, al fine di un rinnovamento interiore alla conoscenza di sé stessi e di trasformazione. L’appuntamento verrà ripetuto il giorno di sabato 1° giugno. L’attività è bilingue (italiano-spagnolo) per giovani e adulti in gruppi da 8 a 20 partecipanti, in orario dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Costo: 20 euro.

L’onda di eventi green continua domenica 25 maggio con “Andar per erbe” dove grazie alla collaborazione con ragazzi speciali del locale istituto alberghiero I.I.S.S. Vanoni si costruirà una mattinata di approfondimento sulle erbe spontanee dei nostri prati, partendo dal loro riconoscimento fino al loro utilizzo in cucina. Ore 10.30 passeggiata, ore 11.30 degustazione. Costo 15 euro adulto, 5 euro bambino.