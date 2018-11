Fai, aspettando il Natale a Villa Fogazzaro

Anche nel 2018 sono numerosi gli eventi nei Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano, da Nord a Sud della Penisola, in occasione del Natale. Castelli millenari, antiche abbazie, ville di delizia e giardini storici, decorati per l’occasione natalizia, accoglieranno gli ospiti in un’atmosfera di condivisione e di pace caratteristica di questa festività, proponendo attività legate alla tradizione.

Villa Fogazzaro Roi, Bene del FAI a Oria di Valsolda (CO), affacciata sulla sponda italiana del Lago di Lugano, apre le porte “addobbata a festa” sabato 24 e domenica 25 novembre dalle ore 10 alle ore 18 con visite speciali previste tra le ore 11 e le 16. Gli interni, caratterizzati da arredi, quadri e oggetti che rievocano personaggi e storie del romanzo di Antonio Fogazzaro Piccolo mondo antico, saranno decorati da ghirlande e luci natalizie. Nella sala da pranzo, la tavola ottocentesca sarà impreziosita da un centrotavola natalizio e imbandita nel rispetto delle indicazioni testamentarie della famiglia.

Domenica 25 novembre dalle ore 10 alle 18 saranno allestiti mercatini di Natale nel borgo di Oria, a cura della Pro Loco Valsolda. Alle ore 16 sarà possibile assistere a un concerto di musica classica all’interno della chiesa di San Sebastiano, tenuto dal quintetto di fiati Spirabilia con la cantante lirica Anna Delfino, a cura del FAI.