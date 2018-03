Cantù, Ezio Guaitamacchi gira la ruota del rock

Venerdì 30 marzo 2018, alle 21. Ezio Guaitamacchi presenta sul palco del òlive club All'1&35circa di Cantù La RUOTA del ROCK. Un curioso, divertente e istruttivo Show Concerto interattivo. Sei spettatori, che si prenoteranno prima dello spettacolo, saliranno sul palco insieme al noto scrittore e musicista per far girare la "pischedelica" ruota del rock. Quando si fermerà su uno dei 16 spicchi che la compongono (ciascuno dei quali dedicato a un personaggio, a un luogo, a un momento o a una suggestione della Storia del Rock) gli ospiti potranno fare domande chiedere a Ezio di raccontare qualche curiosità relative al soggetto estratto. Ma anche suggerire un brano “a tema” che verrà interpretato in versione acustica da Ezio e dalla sua partner artistica la vocalist Brunella Boschetti. Ogni volta, uno spettacolo nuovo e diverso.