L'estate dei venticinque anni, i racconti inediti del Premio Chiara Elena Ferrini

È la famiglia il nucleo dei racconti di Elena Ferrini, collocati in ambienti e atmosfere propri della medio-piccola borghesia nostra contemporanea. Ne sono protagonisti figli, genitori, nonni, disegnati in termini che potrebbero attingere alla cronaca e che nell'ordinarietà di un'esistenza in cui non è impossibile ritrovarsi devono rispondere e reagire a inattese svolte, come del resto accade nella reale quotidianità. Nei racconti un'altra presenza costante è quella degli animali, che non sostituiscono gli umani, ma di regola li migliorano in storie dove è singolare la denominazione dei personaggi. Quasi un marchio di fabbrica, poiché Ferrini dedica particolare cura alla scelta dei nomi, indagandone i significati che non di rado hanno corrispondenza con le vicende di cui i personaggi sono protagonisti, e talora vittima, in una narrazione il cui flusso è destinato ad infrangersi nel sorprendente colpo di scena conclusivo.

Elena Ferrini sarà alla Ubik di Como mercoledì 24 ottobre alle 18 con la sua raccolta di racconti inediti L'estate dei venticinque anni. Dialoga con l'autrice il giornalista Pierluigi Comerio.