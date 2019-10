Enzo Jannacci, canzoni che feriscono. Il ritratto di Vites arriva allo Spazio Parini di Como

Nessuno meglio di Paolo Vites avrebbe potuto raccontare le ferite che procurano le canzoni di Enzo Jannacci. Nessuno perché Vites - uno dei critici musicali più interessanti e anticonformisti del panorama contemporaneo - scrive sempre con il cuore di chi è stato “vittima” delle canzoni, in questo caso quelle di Jannacci.

In questo libro “sincero, accattivante ed emozionante", come lo definisce Enzo Limardi, storico collaboratore di Jannacci, Vites rilegge l'opera del cantautore milanese sotto una luce particolare, nuova e sorprendente, evitando accuratamente l'abusata semplificazione del "cantante demenziale" e segnalando i brani in cui la "ferita del cuore" emerge in modo più evidente. Paradossalmente sono proprio queste le canzoni che ci hanno salvato la vita, quelle vissute di notte sulla propria pelle.

Se è vero che il meglio di Jannacci era il peggio di Milano - come scriveva mirabilmente Gianni Mura - è anche vero che l’innata allegria del naufrago, metafora attraverso la quale si è sempre espresso, gli ha concesso di diventare la voce credibile di chi non aveva il coraggio di cantare il proprio malessere.

Enzo Jannacci è un musicista sotto certi aspetti avevamo persino sottovalutato. Ascoltate la sua voce in Sei minuti all’alba - nella versione dell'album The Best in cui c'è l'amorevole zampino del figlio Paolo - un piccolo capolavoro struggente fino all’ultimo respiro di tromba; soffermatevi sull’intensità interpretativa, forse mai così turgida, di Jannacci mentre canta Il Duomo di Milano. Viene ogni volta da alzarsi in piedi, in pè, citando Veronica. Oh Enzo, volevi curarlo, ma alla fine ci hai spezzato il cuore. “Ma se me lo dicevi prima. Eh, se me lo dicevi prima. Come prima. Ma sì se ce lo dicevi prima. Ma prima quando. Ma prima no”.

