Enrico Beruschi per il Toastmasters lariano The Como Lakers

Sarà Enrico Beruschi l’ospite d’onore del primo incontro di marzo del club Toastmasters lariano The Como Lakers. Giovedì 1° marzo 2018 alle 18:45 al Teatro dei Burattini in via Dottesio, 1 a Como il celebre attore comico milanese incontrerà soci, ospiti e simpatizzanti di Toastmasters per un’imperdibile serata educativa (totalmente gratuita, ma con prenotazione obbligatoria) su come improvvisare un discorso umoristico. Beruschi toglierà gli abiti di attore/cabarettista per indossare quelli di docente e spiegare agli ospiti come introdurre aspetti umoristici dentro ai propri discorsi.

L’improvvisazione è infatti un must di Toastmasters International, l’organizzazione numero uno al mondo per imparare a parlare in pubblico, con 93 anni di storia, 16.400 club nel mondo e già presente in Italia con 21 club e in Ticino con una sede a Lugano. Tutti noi sia sul lavoro che nella vita quotidiana siamo spesso chiamati a improvvisare: una delle sessioni in cui sono suddivise le serate Toastmasters è dedicata proprio a questo, migliorare la capacità di inventare, creare da zero un discorso ben strutturato senza avere avuto la possibilità di prepararlo prima. Improvvisazione, certo, ma anche preparazione: durante gli incontri si apprendono e si sperimentano le tecniche più efficaci per superare la paura di parlare in pubblico e per organizzare in modo scientifico un discorso. E ancora, fare crescere la propria leadership e mettere in pratica la conoscenza della lingua inglese, dal momento che il club comasco è bilingue, offre cioè la possibilità ai propri soci di tenere o ascoltare discorsi anche in inglese.

Giovedì 1° marzo Enrico Beruschi guiderà quindi il club proprio nella difficile arte dell’improvvisazione e in particolare di quella umoristica, perché una delle parole d’ordine di Toastmasters è divertirsi. E il club comasco può vantare una certa esperienza in questo campo: il 21 ottobre 2017 la socia dei Como Lakers Beatrice Mele, 23enne di Bulgarograsso, si è infatti aggiudicata a Monza il titolo di campionessa regionale di discorsi umoristici, arrivando poi quarta alla finale nazionale disputatasi a Roma.

Sempre nella competizione di Monza il club lariano ha portato a casa anche tre medaglie di bronzo, una nell’improvvisazione in italiano con Manuela Brancatisano e due nella sezione dedicata alla lingua inglese, con Davide Rampoldi, sia per il discorso umoristico che per l’improvvisazione.

Toastmasters: la storia e la filosofia

Toastmasters è un’organizzazione educativa no-profit che guida le persone nel proprio percorso di public speaking, attraverso una rete globale di incontri locali. L’obiettivo è migliorare le capacità di parlare in pubblico in modo efficace e sviluppare la leadership degli iscritti.

Ogni club può essere visto come una piccola azienda con ruoli differenti, obiettivi da raggiungere e relazioni da costruire.

Fu fondata in California nel 1924 da Ralph C. Smedley, direttore educativo della celebre YMCA (Young Men’s Christian Association), e attualmente ha sedi in 142 Paesi.

In Italia il primo club è stato Milan-Easy, fondato a Milano nel 1993.

Per info www.toastmasters.org

Enrico Beruschi



Info e prenotazioni

L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria. Bisogna registrarsi tramite il modulo Eventbrite e presentarsi con la prenotazione.

Tutte le informazioni sul sito http://thecomolakers.it o all’indirizzo mail toastmasterscomo@gmail.com.

Visto il numero limitato di biglietti a disposizione è importante presentarsi in assoluto orario (idealmente già dalle ore 18:30) per prendere posto e facilitare l’organizzazione della sala.

È anche fondamentale lasciare un recapito telefonico per assicurare la presenza all’evento e non togliere la possibilità ad altre persone di partecipare alla serata.