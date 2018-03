Parlare in pubblico, Enrico Beruschi dà lezioni di umorismo al club Toastmasters Como

Enrico Beruschi, il “ragioniere” della trasmissione culto degli anni Ottanta Drive In, è stato l’ospite d’onore del primo incontro di marzo del club Toastmasters lariano The Como Lakers.

Giovedì 1° marzo 2018 al Teatro dei Burattini in via Dottesio, 1 a Como il celebre attore comico milanese ha incontrato i soci e gli ospiti intervenuti per l’occasione. Con la consueta simpatia, Beruschi senza troppi formalismi è salito sul palco del teatro per mostrare la propria abilità nell’arte dell’improvvisazione umoristica. Di racconto in racconto, l’attore ha intrattenuto i presenti snocciolando una serie di divertenti aneddoti ed episodi legati alla sua vita personale, familiare (con esilaranti gag sui rapporti “conflittuali” tra marito e moglie”) e professionale legate alle sue numerose esperienze nel mondo della televisione e del teatro.

Ma Beruschi non si è tirato indietro neanche quando è stato chiamato a improvvisare un discorso umoristico senza conoscere prima l’argomento prescelto, uno dei momenti più temuti durante gli incontri Toastmasters: all’attore è stato affidato il compito di calarsi nei panni di un fantomatico “pulitore di vasca degli squali”e raccontare al pubblico le sue “avventure” in questo campo.

Un altro bel successo per il club lariano dedicato all’arte di parlare in pubblico, non un corso ma una palestra per superare la paurae imparare a organizzare in modo scientifico un discorso, far crescere la propria leadership e mettere in pratica la conoscenza della lingua inglese, dal momento che il club comasco è bilingue, offre cioè la possibilità ai propri soci di tenere o ascoltare discorsi anche in inglese.

Il contest

Dopo i successi del 2017 nelle competizioni legate ai discorsi umoristici, il 15 marzo 2018, sempre al Teatro dei burattini di via Dottesio 1, i soci del Toastmaster lariano torneranno a competere in due gare: una dedicata ai discorsi motivazionali e l’altra alle valutazioni. Per quanto riguarda i discorsi motivazionali, ciascun concorrente dovrà preparare uno speech che abbia come scopo ispirare e motivare il pubblico. Per la parte di valutazione, invece, tutti i concorrenti saranno chiamati a valutare lo stesso discorso. Al termine verrà votato il miglior valutatore. Valutare gli altri, infatti, è una parte fondamentale in Toastmasters: ogni speaker durante i normali incontri riceve una valutazione da parte degli altri soci che non è un giudizio, ma è innanzitutto un riconoscimento delle parti positive con i consigli dei punti su cui invece è necessario migliorare.

Entrambi i contest potranno svolgersi in italiano o in inglese. I vincitori comaschi concorreranno a Milano il 24 marzo 2018 per aggiudicarsi il titolo di campione lombardo. Step successivo a Genova il 21 aprile per decretare il campione italiano. I migliori andranno ad Atene dal 25 al 27 maggio. I vincitori delle competizioni proseguiranno a livello mondiale e andranno a Chicago dal 22 al 25 agosto 2018. E chissà che tra loro non possa esserci un comasco.

Informazioni sulle attività del club si possono trovare al sito internet: www.thecomolakers.it o chiedere via mail a toastmasterscomo@gmail.com