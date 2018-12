Il mondo visto dal proprio territorio: il regista Edoardo Winspeare alla Galli di Como

Accademia di Belle Arti Aldo Galli - IED Como e l’associazione culturale Chiave di Volta ospiteranno il regista Edoardo Winspeare che terrà un seminario dal titolo “Il mondo visto dal proprio territorio”. L’incontro, aperto a tutti, è previsto per martedì 4 dicembre alle ore 10 nell’aula magna Gillo Dorfles di Accademia Galli in via Petrarca 9, Como.

Winspeare, nella sua variegata attività professionale, ha dato ampia testimonianza di impegno per la salvaguardia di luoghi e tradizioni. Cosmopolita, per origini e cultura, Edoardo Winspeare è però profondamente italiano per ispirazione e sentimenti, legato alla terra dove è cresciuto, il Salento, di cui racconta la gente e le tradizioni facendosi apprezzare in Italia e all’estero e ricevendo per questo premi e riconoscimenti. Lo ha fatto, e continua a farlo, con uno stile delicato e introspettivo, in qualità di regista, sceneggiatore, produttore e attore.

Con Winspeare ci sentiamo in sintonia per l’attivismo culturale a difesa dei luoghi del Salento colpiti dall’abusivismo edilizio, esercitato con concretezza e coraggio per restituire il paesaggio alla sua integrità.

Il regista sarà ospite durante la serata al Cinema Gloria alle ore 20:30 in colloquio con Alberto Cano dopo la proiezione del film Racconti da Planzo Storie, testimonianze, memorie di Marzio Tomasini e Alessandro Verga.