Dario Argento incontra gli studenti dell'Accademia Galli in occasione del Noir in Festival

Grazie a Noir in Festival, Accademia di Belle Arti Aldo Galli - IED Como ospiterà il celeberrimo regista, maestro del brivido, Dario Argento che dialogherà con il docente e critico cinematografico Andrea Giordano e gli studenti di Accademia Galli - IED Como. L’incontro, aperto a tutti, è previsto per giovedì 6 dicembre alle ore 11 nell’aula magna Gillo Dorfles di Accademia Galli in via Petrarca 9, Como.

Gli studenti di Accademia Galli parteciperanno, sempre in occasione del Noir in Festival, all’incontro Omaggio a Stan Lee dialogo tra Manetti Bros. e Filippo Mazzarella, venerdì 7 dicembre alle ore 12:30 presso la Sala Bianca del Teatro Sociale di Como.