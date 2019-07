Ascona: dalla terra alla luce, dall’alba al tramonto, tutti gli spettacoli di danza al Monte Verità

Dal 2 al 6 luglio sei spettacoli di danza proposti dalla Fondazione Monte Verità (Ascona) a cura e in collaborazione con la Compagnia Tiziana Arnaboldi, uniranno danza, architettura ed energia.

Per la prima volta lo spettacolo verrà presentato sulla terrazza sul tetto dell’albergo Monte Verità, un luogo d’eccezione dove le arti dialogheranno tra loro e con il pubblico, mettendo in risalto la ricchezza dello stile Bauhaus, che unisce il Monte Verità e il Teatro San Materno e abbraccia un vasto spettro di declinazioni artistiche.

Nel centenario dalla fondazione di questo movimento, il Monte Verità e il Teatro San Materno dedicano numerose iniziative a questa corrente che ha marcato non soltanto l’arte, ma anche il design, l’architettura e la società.

I cambiamenti apportati dalla scuola Bauhaus si ritrovano anche al centro dello spettacolo Dalla terra alla luce, nel quale i danzatori, all’alba e al tramonto, daranno origine ad azioni, memorie, emozioni, che si trasformano in una forza motrice verso la ricerca di una danza libera.

L’ultimo appuntamento con il Bauhaus al Monte Verità sarà il prossimo 25 ottobre, con il critico d’arte statunitense Nicholas Fox Weber che presenterà il suo libro The Bauhaus Group sull’arte e la vita dei maestri Bauhaus.

Info

Coreografia Tiziana Arnaboldi

Danzatori Eleonora Chiocchini, Marta Ciappina, Pierre-Yves Diacon, Maxime Freixas, David Labanca

Musiche a cura di Mauro Casappa Luci Elia Albertella

Collaborazione di ricerca grazie ad una residenza al Teatro San Materno

Produzione sostenuta da: Teatro San Materno, Repubblica e Cantone Ticino, Migros percento culturale.

Orari spettacoli

mar. 2 luglio ore 21.20 (in caso di pioggia ore 20.30)

mer. 3 luglio ore 5.40

gio. 4 luglio ore 21.20 (in caso di pioggia ore 20.30)

ven. 5 luglio ore 21.20 (in caso di pioggia ore 20.30)

sab. 6 luglio ore 5.40-21.20 (in caso di pioggia ore 20.30)

Prenotazioni: info@monteverita.org, tel. 091 785 40 4

In caso di pioggia, gli spettacoli si terranno nello spazio piscina