Damiano Cunego fa tappa a Como per LarioBook

Proseguono a Como, all'auditorio di via Sant'Abbondio gli appuntamenti di LarioBook. Domenica 19 maggio, alle 18, sono attesi Damiano Cunego e Tiziano Marino per la presentazione del libro "Purosangue. Il piccolo principe, un campione a pane e acqua".

“Finché sono stato in sella ce l’ho messa tutta, allenandomi duramente e sempre onestamente. Di certo sono un uomo che può camminare a testa alta e guardarsi allo specchio senza vergogna. Ho dimostrato che si può vincere a pane e acqua. Credetemi, anche se ho vinto «solo» un Giro d’Italia.”

Sinossi

Damiano Cunego, vincitore del Giro d’Italia 2004, si racconta nella sua prima autobiografia. Dal ricordo di un’infanzia felice passata sui monti veronesi – tra auto veloci, hockey su ghiaccio e corsa campestre – allo sbarco nel ciclismo che conta. Aneddoti, curiosità e foto inedite dell’ex enfant prodige che avrebbe dovuto raccogliere l’eredità del più grande, Marco Pantani. Soprannominato Il Piccolo Principe, per il suo animo gentile e puro, Cunego ha avuto la sola colpa di voler correre onestamente, pagandone lo scotto sulla propria pelle e ottenendo molto meno rispetto a quanto avrebbe meritato. Il racconto della rivalità storica con Gilberto Simoni, nata durante il Giro 2004, vinto contro ogni pronostico a soli 22 anni: uno scontro generazionale che per tre settimane ha fatto sognare milioni di appassionati in tutto il mondo. Il rapporto speciale con il Giro di Lombardia, la classica monumento dominata per ben tre volte. L’amore per la Nazionale e quello per il Tour de France. Le relazioni umane con le persone che gli sono state accanto in questi diciassette anni da corridore, anche quando qualcuno ha cercato di infangare il suo nome coinvolgendolo in vicende con cui non aveva nulla a che fare. Un purosangue, che ha dimostrato come, negli anni in cui il doping la faceva da padrone, fosse possibile vincere anche a pane e acqua.

LarioBook

Un evento culturale curato da Lorenzo Morandotti, responsabile delle pagine culturali del Corriere di Como, storico quotidiano della città, e nato da un’idea del direttore Mario Rapisarda.