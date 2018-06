Da mattina a sera a Villa del Grumello a Como

Ogni domenica l’Associazione Villa del Grumello propone nel suo Parco attività aperte al pubblico dedicate alle bellezze naturali e alla fruizione lenta dei luoghi. Domenica 10 giugno il pubblico non solo avrà la possibilità di camminare tra i bellissimi alberi e i fiori che adornano il Parco del Grumello o prendersi cura dell’orto delle erbe aromatiche, ma potrà anche partecipare all’evento “Catch It”, promosso dal Liceo Giovio di Como con Associazione Villa del Grumello. Un percorso di scoperta del Parco, ma anche della città, attraverso le immagini e le descrizioni degli studenti, rivolte a turisti e cittadini.

In programma una mostra fotografica per tutta la giornata sul tema “Como per me”, allestita con le immagini scattate dai ragazzi del Liceo Giovio di Como, esposte nella Serra. La classe 3LF dello stesso Liceo Giovio e la stagista dell’Istituto Terragni guideranno poi le visite, aperte gratuitamente al pubblico, alla scoperta del Parco del Grumello, con partenze alle ore 10:30, 12:00, 15:30 e 17:00 dalla Serra o dalla Villa. Le spiegazioni durante il percorso saranno in italiano, inglese, spagnolo e francese.

Le visite si concluderanno con un “Indovinello Fotografico”, occasione per i partecipanti di mettere alla prova la propria capacità di osservazione riconoscendo dei particolari del Parco da alcune foto scattate dai ragazzi della classe 3LF del Giovio. Un piccolo pensiero botanico andrà ai vincitori. Per concludere in bellezza gli eventi proposti, tornano i “Banchetti Internazionali” presso il Ristoro del Grumello con pietanze tipiche di diverse nazioni, a cura di Anagramma.

Le iniziative legate alla “cultura itinerante” continueranno di sera seguendo la visita: Passeggiata "Alla Sera" - Poesie e cartoline di Como by night., un’attività promossa da Fondazione Alessandro Volta e Sentiero dei Sogni anche in collaborazione con l'Associazione Villa del Grumello.

Una passeggiata serale - dalle ore 20:30 alle ore 23:00 - con partenza dall'ex chiesa di Santa Caterina in via Borgovico 33 e arrivo alla Villa del Grumello, con diverse tappe in vari punti di interesse della città, “rivisitati” con foto storiche consultabili in formato digitale e vivificati con la forza della parola poetica. Ogni tappa intreccerà un tema legato tanto alla memoria voltiana quanto alle ore notturne, spaziando tra ambiti molto diversi tra loro eppure tutti uniti da un sottile filo rosso, anzi, da una sottile traccia luminosa.