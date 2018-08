Da Canaletto a Boldini, lectio magistralis di Vittorio Sgarbi a Cantù

Nella meravigliosa location del Battistero di San Vincenzo in Galliano a Camtù, gioiello dell’architettura religiosa lombarda, dove sabato 1 settembre verrà inaugurato la mostra dello scultore Abele Vadacca, l'associazione Artelario.It presenta la "Lectio Magistralis" di Vittorio Sgarbi, noto critico d'arte molto apprezzato anche in città, dove lo stesso sindaco Mario Landiscina lo aveva invitato per eventualmente affidargli il rilancio delle mostre, e dove è stato ospite di recente per il Festival della Luce e per la mostra di Pedretti. L'incontro, che prende spunto dal libro "Dal mito alla favola bella, da Canaletto a Boldini", si terrà domenica 2 settembre alle 18.