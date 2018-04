"Cucinare al fresco", ricette dal Bassone

Non è un laboratorio di cucina quello che ha dato impulso a questo ricettario dal titolo allusivo e giocoso. “Cucinare al fresco” nasce da un’esperienza vissuta fra le pareti del Bassone, o meglio, nei pochi metri quadrati di celle dove i protagonisti di un percorso di detenzione hanno deciso di non sopravvivere nell’inedia, ma di recuperare i passi di un riscatto possibile.

Ricette da provare, da gustare, magari da rielaborare...soprattutto da raccontare. Sì, è il racconto a sprigionare la creatività che sorprende ancor prima di un assaggio, prima del sapore. Il libro è in vendita su offerta libera e l'intero ricavato sarà devoluto al Laboratorio "Parole da condividere".

All'incontro, giovedì 6 aprile, alle 18, alla Ubik di Como, ​Intervengono Laura D'Incalci e Arianna Augustoni, responsabili del Laboratorio.