Simone Cristicchi: da Sanremo ad Albavilla. In scena a teatro il ricordo delle foibe con Esodo

Dopo il successo sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo, dove la sua Abbi cura di me si è aggiudicata il premio per la migliore interpretazione e la migliore composizione musicale, Simone Cristicchi porta il 15 febbraio ad Albavilla, al Teatro della Rosa, il suo spettacolo Esodo. Questo importante evento con l'artista romano dà il via alle celebrazioni che il gruppo alpini di Albavilla ha organizzato per ricordare i suoi 95 anni di attività. Nel corso del 2019 ci saranno altri importanti appuntamenti e spettacoli.

Esodo è un racconto per voce, parole ed immagini condotto da Simone Cristicchi, trae spunto dalla vicenda storica contenuta nello spettacolo teatrale “Magazzino18”, di cui Simone Cristicchi fu magistrale interprete. Il grande successo della tournée incise a fondo nella coscienza sociale italiana, tanto da far riaffiorare una memoria (a tratti) rimossa, fra cui quella delle foibe, e dell’esodo di massa di cittadini italiani, che dopo il trattato di pace del 47 dovettero lasciare vasti territori dell’Istria, e di quella fascia della costiera adriatica, terminando così di essere geograficamente italiani.