Cosa fare di sera a Como

In attesa della nostra guida settimanale con tutti gli eventi del weekend, ecco come riempiere la vostra agenda culturale con gli appuntamenti da non perdere in città da lunedì 21 ottobre fino a giovedì 24 ottobre.

Lunedì (Officina della Musica)

Bottega Volante ha organizzato un aperitivo solidale, un fundraising dedicato ai libri e alla musica. L’appuntamento è atteso lunedì 21 ottobre alla Officina della Musica di Como. La gastronomia per l'aperitivo sarà curata da Max Pini de “Il cibo raccontato”. Suoneranno per il progetto la Mosquitos Band e Cristiano Paspo Stella. La serata avrà come filo conduttore un affascinante percorso dentro la vita, tanto geniale quanto tormentata, di un grande della musica, Johnny Cash, intitolato "Man in Black, Wine in Red".

Nuovo appuntamento live promosso da Andrea Parodi sul palco del Nerolidio di Como con Session Americana, attesi in città per un elettrizante concerto martedì 22 ottobre. North East è il titolo del dodicesimo disco, il settimo in studio, della cult band di Boston. L'album è un omaggio alla loro terra, il New England, una terra di frontiera, di approdi per mare dall’Europa, soprattutto dall’Inghilterra e dall’Irlanda. 14 canzoni, tutte cover firmate dai più grandi cantautori e band del North East: James Taylor, Jonathan Ritchman, Morphine, Pixies, Patty Griffin, Donna Summer, Tom Rush, Carly Simon, Bill Morrisey etc etc. Un disco che diventa il manifesto di una scena musicale e che è un grande omaggio all’essenza della folk music. Canzoni di epoche diverse eppure così attuali che esaltano le qualità della Session Americana capace di contaminare il folk con il rock, il blues e la psichedelia. La versione italiana pubblicata da Appaloosa contiene 3 canzoni in più rispetto alle altre edizioni che sono composte da 11 tracce anziché 14.

Nata, come tutte le passioni da un grande amore, Miniartextil nella ex chiesa di San Francesco a Como, giunge alla sua ventinovesima edizione e trasformea, come sempre accade, l’autunno comasco nell’epicentro della fiber art internazionale. Tante cose si sono succedute e oggi quelle piccole opere rappresentano ancora il cuore della mostra, trovando però spazio accanto a grandi installazioni realizzate da importanti artisti internazionali. L’edizione 2019, una visita durante la settima è consigliata, non poteva però passare inosservata, preda di un compleanno troppo importante alle porte e così, a partire dal titolo della nuova Miniartextil, POP UP, il desiderio degli organizzatori è stato quello di aprirsi a suggestioni artistiche uniche e particolari,suddividendo come sempre la mostra nelle sezioni MAXI e MINI dislocate nella sede storica della ex Chiesa di San Francesco e nella ex Chiesa di San Pietro in Atrio, a Como.

Giovedì 24 ottobre, alle 19, Paolo Vites sarà ospite allo Spazio Parini di Como per la presentazione del saggio Enzo Jannacci, canzoni che feriscono. La serata sarà accompagnata da un omaggio al grande artista milanese proposto da Giambattista Galli, Nadir Giori e Francesco Andreotti - che presenteranno anche l'atteso concerto dei Sulutumana di domenica 27 ottobre al Teatro Sociale di Como - e da una degustazione di Nebbiolo con i vignaioli dell'azienda piemontese il Vino e le Rose. L'appuntamento è inserito all'interno della rassegna “Strade rosse”, una serie di appuntamenti culturali all'insegna del racconto.

