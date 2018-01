Scrittura creativa con Parolario

Riprendono il 23 gennaio i corsi di scrittura creativa organizzati da Parolario in collaborazione con Comocuore, un percorso per scoprire i segreti della scrittura, trovare le formule giuste per mettere nero su bianco le idee e dar voce allo scrittore che è dentro di noi. Saranno tre i corsi attivati per questa undicesima stagione: “Leggere per scrivere: il racconto”, “Leggere per scrivere: il romanzo” e “Scrivere gialli”.

È dal 2013 che Parolario e Comocuore propongono i corsi di scrittura creativa tenuti da Andrea Di Gregorio, scrittore, editor e traduttore, segno della continuità di un progetto culturale che ha un obiettivo molto chiaro: offrire a chi scrive l’opportunità di confrontarsi, conoscere tecniche e acquisire nuove competenze.Il corso dedicato al giallo è stato il primo di questo lungo percorso e viene riproposto quest’anno completamente riveduto. Il giallo è il genere letterario che oggi ha il maggior numero di lettori. La qualità dei romanzi e dei racconti polizieschi si è molto elevata negli ultimi vent’anni ma scrivere un giallo è diventata una sfida che si può vincere.

I corsi sul racconto e sul romanzo propongono una serie di letture di testi letterari classici o moderni. I partecipanti sono invitati a concentrarsi sugli elementi a cui uno scrittore deve prestare attenzione per affinare la tecnica, arricchire la sua “cassetta degli attrezzi”, trovare spunti e stimoli – formali e di contenuto – per il suo lavoro. I corsi, articolati in otto incontri, da gennaio a maggio, si terranno presso la sede di Comocuore in via Rovelli a Como: i corsi sul racconto e sul giallo si terranno il sabato pomeriggio (dalle 14.30 il primo e dalle 17.30 il secondo) mentre quello sul romanzo si terrà il martedì dalle 18.30.

Il calendario dettagliato e il programma dei corsi sono consultabili al sito www.parolario.it. I corsi sono a numero chiuso (massimo 14 partecipanti), la quota di partecipazione è di 320 euro. Per chi ha partecipato a uno dei corsi precedenti e per chi è in possesso della Card “Amici di Parolario”, la quota è di 280 euro.

Le iscrizioni si chiudono il 19 gennaio per il corso dedicato al romanzo e il 23 gennaio per i corsi sul racconto e sul giallo. È possibile iscriversi contattando la segreteria organizzativa di Parolario Ellecistudio (Piazza del Popolo 14, Como) all’indirizzo email info@parolario.it o al numero di telefono +39.031.301037.