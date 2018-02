"Confine", alla Feltrinelli il libro sull'emergenza migranti in stazione a Como

"Confine" è un libro su come la città di Como e la sua stazione, sul confine tra Italia e Svizzera, siano diventate un campo profughi nell'estate del 2016. Il libro è stato finanziato in crowdfunding su Kickstarter ed è ora disponibile, in una prima tiratura di 600 copie, edito da Delicious Editions.

Il libro è una raccolta di immagini scattate durante l'emergenza dai fotografi Mattia Vacca (qui la nostra intervista con gallery al tempo dei fatti) ed Emanuele Amighetti. Il volume contiene anche una selezione di articoli giornalistici pubblicati nelle settimane della crisi, curati dal giornalista Philip Di Salvo. Il progetto grafico è di Giovanni Egeo Marchi. Il libro tratta la storia dei migranti bloccati alla stazione e la reazione della città di Como, costretta ad affrontare il suo status di città di confine, troppo a lungo dimenticato.

Alla presentazione di venerdì 23 febbraio alle 19, alla Feltrinelli di Como interverranno: Philip Di Salvo, Mattia Vacca, Emanuele Amighetti, Giovanni Marchi. Modera Antonella Napolitano (OpenMigration / Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili).