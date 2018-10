Grandate, tombe celtiche e ritrovamenti archeologici: conferenza al centro sportivo San Pos

Si intitola "Tombe celtiche a Grandate e cenni sui ritrovamenti archeologici del territorio" la conferenza che si svolgerà a Grandate, al centro sportivo San Pos, venerdì 26 ottobre 2018 alle 21.

Relatrice sarà Stefania Jorio, della Soprintendenza per i Beni archeologici della Lombardia.

La necropoli di Grandate è venuta in luce nel 2011 nel corso delle attività propedeutiche alla costruzione della tangenziale di Como. Il territorio interessato da questa tratta era già noto per ritrovamenti archeologici sia di età romana sia di età protostorica. Tra di essi il più conosciuto è sicuramente quello di una spada in bronzo risalente al XI-X secolo a.C., recuperata a metà Ottocento durante i lavori di bonifica di un'area paludosa in località Prato Pagano, reperto che costituisce da allora una delle glorie delle raccolte archeologiche del Museo Civico di Como.