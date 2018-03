Concorso Letterario Palma: "Poesie e storie di incontri straordinari nella vita quotidiana”

L’Associazione Antonio e Luigi Palma per la cura del dolore al fine di estendere la conoscenza dell’attività che svolge e di promuovere il valore e la funzione della scrittura e della lettura, a fronte del grande successo della prima edizione lancia una seconda edizione del concorso letterario rivolto ai racconti inediti e alla poesia dal titolo “L'ncontro che ti cambia: poesie e storie di incontri straordinari nella vita quotidiana”.

Un concorso, a iscrizione gratuita, rivolto a chi ha il desiderio, attraverso la scrittura, di trasmettere e condividere messaggi di speranza che vanno oltre le fatiche fisiche e psicologiche che a volte la vita ci costringe ad affrontare.

I racconti e le poesie saranno valutati da una giuria di professionisti composta da: Maria Grazia Gispi (Presidente giuria, giornalista e responsabile ufficio stampa Centro Servizi per il Volontariato dell’Insubria), Paolo Ferrario (sociologo), Mauro Fogliaresi (scrittore e poeta), Antonella Grignola (docente di italiano e latino, Liceo Teresa Ciceri di Como), Claudia Rancati (docente di lettere presso il Liceo Scientifico "P. Carcano" di Como), Angelo Palma (Presidente Associazione Palma).

Il termine ultimo per la consegna degli elaborati è fissato per il 15 giugno 2018 e i testi, in formato word (con un massimo di 6 cartelle, cioè 18.000 caratteri, titolo e spazi inclusi), devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica camilla.palma@manzoni22.it.

I migliori racconti e le migliori poesie segnalati dalla giuria saranno pubblicati in un’antologia del Premio pubblicata da Dominioni Editore.

Il concorso prevede che al primo classificato per entrambe le sezioni (racconti inediti e poesia) venga corrisposto un premio in denaro pari a euro 500. I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori (o loro delegati) durante la cerimonia di premiazione che si terrà a fine settembre in data e luogo in fase di definizione. Novità dell’edizione 2018 è il Premio Speciale Giovani rivolto ai partecipanti di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Al primo classificato verrà corrisposto un premio in denaro pari a euro 300.

Per scaricare il bando del concorso e per avere informazioni riguardo alle modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito internet dell’Associazione Palma, all’indirizzo www.associazionepalma.org oppure inviare una mail con la richiesta specifica a camilla.palma@manzoni22.it.

L’Associazione Antonio e Luigi Palma per la cura del dolore è nata a Como nel 1992 su iniziativa di due medici illuminati, il professor Aldo Rossini e il dottor Luciano Tadini, per perpetuare la memoria di due benemeriti professionisti, il dottor Antonio Palma e l’avvocato Luigi Palma. Da 25 anni l’Associazione offre assistenza e cura gratuita ai malati oncologici in fase terminale presso il loro domicilio, mediante l’intervento di un’équipe qualificata per il supporto al malato e alla sua famiglia volto al sostegno psicologico e al mantenimento di un’adeguata qualità di vita. Si ispira ai principi della solidarietà e del volontariato in ogni sua forma ed espressione e non ha fini di lucro. L’Associazione opera in virtù di convenzione con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana nell’ambito dell’Unità di cure palliative domiciliari e in collaborazione con i medici di medicina generale garantendo un’elevata competenza nell’assistenza attraverso un’equipè multi professionale e multidisciplinare, composta da medici, infermieri, psicologi, assistenti spirituali, volontari.