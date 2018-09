Competenze relazionali, il corso di Jacopo Boschini in Pinacoteca a Como

Sabato 8 settembre dalle 14 alle 18 nella Pinacoteca Civica di Como, la Cooperativa AttivaMente propone un corso di formazione tenuto da Jacopo Boschini finalizzato al miglioramento delle competenze relazionali per diventare comunicatori emotivi. Si tratta di un evento collaterale alla mostra "Giuseppe Terragni per i bambini: l'asilo Sant'Elia".

Il corso sarà diviso in due fasi: una formazione per comunicatori e una competizione a squadre con l'obiettivo di convincere i passanti a visitare la Pinacoteca. La squadra migliore si aggiudicherà un premio in cultura, per continuare a scoprire la città. Il costo è di 7 euro, prenotazione obbligatoria a info@coopattivamente.it oppure 0316871771

«Siamo felici di accogliere nei nostri spazi espositivi artisti significativi del nostro territorio - afferma l'assessore alla Cultura e al Marketing territoriale Simona Rossotti - come Giulio Somalvico con il suo percorso di 'Emozioni', e di proseguire il cammino con iniziative legate alla mostra 'Terragni per i bambini. L'asilo Sant'Elia', con una innovativa esperienza di formazione e di ingaggio per diventare abili comunicatori di Cultura».