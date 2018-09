Como Zero Gravity, la danza vola leggera con Luca Bacci

L’idea portante di “Como Zero Gravity” è quella di una mostra che nasce dall’incontro tra Luca Bacci e Kathryn Johnson. Bacci è un’artista e fotografo, noto per numerose mostre realizzate in Italia e nel mondo. Johnson è invece una pittrice emergente scozzese particolarmente lagata al nostro territorio al quale ha dedicato diverse rivisitazioni pittoriche. In questi giorni Como è stata invasa da alcune ballerine ritratte da Bacci, i cui scatti si legheranno al lavoro della giovane artista per dar vita a una mostra che vuole uscire dai canoni tradizionali per esprimere sospensione e leggerezza. Il proposito dell’esposizione, in programma all’Hotel Hilton Lake Como dal 26 al 28 ottobre, è quello di devolvere il ricavato in beneficenza. Così Francesca Giulia Ballabio di Inframente: Luca Bacci è partito con il suo progetto #Zerogravity er noi non possiamo che essere fieri di essere stati scelti come associazione da aiutare. È un artista, un grande fotografo, un uomo poliedrico, musicale, sorridente, energetico. Il suo modo di essere si esprime nelle sue opere e con le persone. Ringraziamo Luca che ci sostiene da anni aiutandoci a volare in alto come le sue ballerine".